Ladri nello chalet. "È la tredicesima volta"

Tornano i ladri allo chalet "Lo Sbarello", nei giardini pubblici di viale Cavallotti, a pochi giorni dalla chiusura stagionale (prevista per oggi). Nottetempo, i malviventi hanno forzato la porta di accesso al chiosco di legno entrando dietro al bancone e anche nella parte dove si trova la dispensa, e rubando tutto quello che sono riusciti a prendere: per un bottino di circa 1.500 euro, oltre ai danni che il gestore sarà costretto a fronteggiare. Sono entrati forzando la porta con un piede di porco, poi ritrovato all’interno della fontana in fondo al vialetto dei giardini pubblici, una circostanza che fa pensare che i ladri si siano dileguati dalla parte retrostante e più buia verso via Staffolo. È l’ennesimo furto che lo chalet subisce soltanto per restare agli ultimi anni. La conta di quanto rubato è ancora in corso specie sul fronte degli alcolici, ma all’appello a ieri mancavano una trentina di bottiglie di superalcolici, qualche euro dal fondo cassa e un centinaio di gelati. Quanto basta per dire che probabilmente il ladro non era solo. Ad accorgersi del furto l’edicolante che ha il chiosco in via Tabano, che poco dopo le 6 di domenica aveva raggiunto "Lo Sbarello" per consegnare alcuni giornali. Si era accorto della porta in legno divelta e scaraventata a terra e di alcuni gelati in terra. Allertati i carabinieri, poco dopo è arrivato anche il titolare, Matteo Montesi, amareggiato per l’ennesimo furto. "Avevamo chiuso poco dopo l’una sabato sera e tutto era in regola – racconta Montesi –. Il furto deve essere avvenuto dopo, a notte fonda. Hanno portato via quello che ci serviva per concludere la stagione, martedì (oggi, ndr)". "In otto anni di gestione – spiega ancora Montesi – il chiosco comunale da me gestito ha subìto tredici tra furti tentati e riusciti. Quest’anno non era mai accaduto ed eravamo piuttosto tranquilli, anche grazie a una stagione caratterizzata da dati positivi e da un buon afflusso di persone pure per via del clima favorevole. E invece ad appena due giorni dalla chiusura rieccoci qui, ancora". A trovare il piede di porco rosso sul fondo della fontana è stato un bambino che, domenica mattina, era con il padre ai giardini pubblici e si è soffermato a cercare i pesci rossi. Dopo l’ennesimo colpo, ora si sta anche valutando l’installazione di telecamere nella zona dello chalet per fermare questo genere di episodi. "Difficile per ora quantificare il danno – aggiunge ancora il gestore, Matteo Montesi –. Stiamo cercando di sistemare la porta in economia". Le indagini sono in mano ai carabinieri, a cui Montesi ha sporto denuncia contro ignoti.