Ladri sacrileghi sulla tomba di un bambino

Rubano anche ai morti: a Trecastelli ladri senza cuore in azione al cimitero.

Resta il silenzio, ma non il rispetto profanato da ignoti che potrebbero essere riconosciuti attraverso le telecamere di videosorveglianza installate nel cimitero di Castel Colonna.

A denunciarlo è un familiare, il quale, facendo visita al proprio defunto a distanza di pochi giorni, ha trovato la tomba senza fiori. "Ci vuole un bel coraggio a rubare piante e fiori al cimitero", scrive su Facebook; l’ultimo colpo è stato messo a segno a Castel Colonna, ma i ladri sono entrati in azione anche nel cimitero di Ripe, dove a una mamma sono stati portati via dei dadi poliedrici con cui giocava sempre il bambino defunto. Non un ricordo, ma qualcosa di più, quasi di sacro: un oggetto di cui la donna si era privata per lasciarlo sulla tomba del figlio. Delusa anche una sposa, che ha voluto lasciare la bomboniera sulla tomba della madre: la bomboniera è rimasta, ma qualcuno ha mangiato i confetti. Un gesto di cattivo gusto, per non dire di sfregio nei confronti della giovane donna.

"Pochi giorni fa ho visto la tomba dei miei nonni spoglia dei fiori: anche se erano finti hanno fatto comodo a qualcuno, forse colui o colei ha addobbato la sua tomba – il post di un utente –. Colpi che vengono messi a segno di tanto in tanto, ma che ogni anno aumentano con l’avvicinarsi della ricorrenza di Ognissanti. A sparire sono spesso i fiori, ma in alcuni casi ignoti non risparmiano nemmeno i vasi. I malviventi non hanno risparmiano alcun cimitero della municipalità di Trecastelli, da Ripe a Monterado, passando per Castel Colonna: in ogni camposanto si sono registrati furti di fiori e oggetti.

Furti che hanno interessato in più occasioni anche il cimitero ‘Le Grazie’, dove i malviventi hanno rubato anche statuette, cornici di fotografie e cimeli lasciati, in alcuni casi nella cappella, nel rispetto della volontà del defunto.

C’è anche chi, stanco di fiori e oggetti rubati, è ricorso ai ripari e ha installato una telecamera nella propria cappella, per scoraggiare i ladri senza cuore. Negli ultimi anni ignoti hanno anche cercato di trafugare pezzi di ferro delle cancellate delle storiche tombe presenti all’ingresso del luogo di culto.

Ladri in azione anche in prossimità dei cimiteri, dove in più occasioni sono sparite le borse lasciate all’interno delle auto, ma anche giacche e giubbotti.

Silvia Santarelli