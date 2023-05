Ladri senza cuore rubano fiori e ricordi al cimitero

Furti di fiori e piccoli danneggiamenti alle lapidi dei cimiteri cittadini. Da tempo giungono segnalazioni all’Amministrazione comunale e alla Polizia locale di Osimo di episodi simili. Eventi sempre più frequenti che fanno male alle persone colpite dal furto, già prostrate durante la visita ai loro cari defunti. "Mia mamma la scorsa settimana è andata al cimitero nuovo e ha comprato dei fiori per piantarli nella tomba di mia nonna. Ogni volta che lo fa, un fiore viene sempre rubato. Sarebbe ora di cominciare a installare delle telecamere anche perché non è la prima volta che capita", lamenta una giovane osimana. "Oltre ai furti vengono rotte anche le lapidi. Non capisco come non possa esserci controlli più serrati. Sono anni che si verificano furti di fiori, piantine e anche di oggetti messi sulle tombe dei propri cari, e veramente sarebbe ora di trovare una soluzione – aggiunge un’altra –. Ovvio che non si può dotare un cimitero di cento telecamere ma forse una soluzione potrebbe essere quella di figure di vigilanza che, negli orari di apertura percorrano i vari vialetti e livelli del camposanto, così da poter notare persone sospette, potrebbe essere un deterrente". L’assessore alla Polizia Federica Gatto spiega: "Le telecamere sono presenti nelle aree di accesso del Maggiore, del cimitero di via San Giovanni e di quelli nella frazioni di Passatempo e San Biagio".

Silvia Santini