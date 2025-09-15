Ladri ripresi dalle telecamere: “Erano davanti a mia moglie”

Osimo (Ancona), 15 settembre 2025 – Ha sentito un rumore sospetto provenire dalla veranda. Impaurita, quella giovane donna in stato interessante ha acceso la luce. Ha visto delle ombre e ha sentito distintamente un rumore di passi, di persone in fuga. È successo sabato sera dopo le 21 in via Maracci a Campocavallo di Osimo. Il furto in quell’appartamento non è riuscito mentre poco distante, in via 2 giugno, i ladri hanno sfondato una finestra e messo a soqquadro una camera. Non sono riusciti a portare via nulla però.

“Ero uscito da poco. Mia moglie ha urlato, acceso le luci e chiuso le finestre e quei due se ne sono andati – racconta il marito – Per lei lo spavento è stato enorme e doppio. Il giardino era illuminato, si vede bene. La telecamera interna ha ripreso tutto, si vedono bene due persone abbastanza giovani muoversi lentamente per cercare di entrare in casa”. Sono riusciti a fare irruzione nell’area esterna passando dai giardini sopraelevati, si sono semplicemente arrampicati. “Sono passati nelle case precedenti alla mia: nella prima c’era gente, nella seconda era tutto ben chiuso. La mia era aperta perché mia moglie era al telefono a letto. Le sono arrivate le notifiche della telecamera e si è trovata un’ombra accucciata davanti. Praticamente ha chiuso loro la finestra in faccia. La cosa più sconcertante è che se fosse stata in bagno se li sarebbe trovata dentro casa”.

Grave lo choc per quella giovane donna quasi in lacrime all’arrivo del marito. I coniugi osimani hanno sporto denuncia ai carabinieri che indagano a tutto campo. I due dovrebbero essere fuggiti a piedi.

si.sa