Ladro al circolo Acli con le ore contate

Avrebbe le ore contate

il responsabile del colpo messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì al circolo Acli di via Cavallotti. Il malvivente è entrato senza lasciare segni di effrazione e mentre la responsabile del circolo era ancora all’interno. Anna Maria Bernardini, consigliera comunale, ha atteso l’intervento dei carabinieri che stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti negli esercizi vicini.

Si cercano anche i responsabili del tris di furti a segno in via Capanna, dove due colpi, uno all’agenzia Claro Viaggi e l’altro alla pizzeria non sono andati a buon fine, mentre alla pasticceria Jannello sono entrati ed hanno rubato due planetarie e il fondo cassa. Ad agire sono state più persone in quanto sarebbe stato impossibile trasportare due macchinari pesanti come le planetarie.

Diversi anche i furti messi a segno ai danni di appartamenti in alcuni quartieri della città e nell’hinterland. Nei giorni scorsi i ladri hanno colpito anche a Marotta, prendendo di mira alcuni locali del lungomare, proprio com’era successo lo scorso inverno in alcuni office della spiaggia di velluto. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sia in città, in periferia che nell’hinterland.