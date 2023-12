Ladro dei locali nella notte. Vetrine spaccate e furti di alcol e sigarette: arrestato

Furto con scasso ieri notte al bar Giuliani quando un ladro si è intrufolato nel locale spaccando la porta laterale, quella che affaccia sulla piazza e il teatro delle Muse. Ma gli è andata male perché c’erano telecamere ovunque, sia all’interno che all’esterno, che hanno ripreso il ladro da ogni angolazione permettendo alle forze dell’ordine di identificarlo già nel pomeriggio di ieri e condurlo in Questura. Ad accorgersi del furto è stato ieri mattina Michele Zannini, uno dei titolari del bar Giuliani, locale sito in pieno centro, che prontamente ha recuperato i filmati dall’impianto di video sorveglianza consegnandoli poi alla Polizia, per poi sporgere denuncia.

"Il malvivente è stato riconosciuto quasi subito – racconta al Carlino – perché non indossava il passamontagna ma era a volto scoperto. Inoltre non aveva neanche i guanti e ha lasciato impronte quasi ovunque. E’ intervenuta anche la Scientifica per i rilievi. Si tratta di un uomo, giovane. Ha agito da solo ed era già noto alle forze dell’ordine". E infatti il ladro, già schedato negli archivi della Polizia, dopo poche ore è stato identificato e arrestato. E’ emerso come nel corso della notte tra lunedì e martedì abbia messo a segno almeno altri due colpi, stando alle denunce pervenute dagli altri locali presi di mira. Uno di questi dovrebbe essere il Do’ Vizi Bistrot di via XXIX Settembre: qui frantumata la vetrata con un tombino e portate via bottiglie di superalcolici, oltre a qualche soldo nel fondo cassa, per un bottino di circa 300 euro. Ad accorgersi, anche in questo caso, i proprietari alla mattina. "Da noi ha colpito nel cuore della notte, pochi minuti prima delle quattro – prosegue Zannini – e ha rubato sigarette e Gratta e Vinci". Ieri il Giuliani è rimasto chiuso per il turno (il giorno di chiusura normalmente è il lunedì ma poiché il locale era rimasto aperto il 26 dicembre questa settimana ha posticipato al martedì) e oggi riaprirà regolarmente.

"Il danno alla porta si sistema con poco – prosegue il titolare Zannini –, mentre la perdita dovuta alla merce rubata difficilmente verrà recuperata". A incastrare il ladro, oltre al riconoscimento facciale avvenuto grazie alle telecamere, anche il fatto che sia stato trovato dagli agenti in possesso di diversi pacchetti di sigarette, gli stessi che nella notte aveva sottratto proprio al bar Giuliani, pensando di farla franca. Invece le telecamere prima e le pronte indagini poi hanno fatto sì che il malvivente venisse subito rintracciato.