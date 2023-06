Ladro e truffatore seriale anche mentre sconta gli arresti domiciliari: adesso è finito in carcere

E’ stato condotto in carcere mentre si trovava ai domiciliari un cittadino 27enne recidivo per reati contro il patrimonio, furto aggravato, truffe e furti in abitazione. Nel maggio del 2022 l’uomo era stato ammesso all’espiazione, in regime di detenzione domiciliare presso la sua residenza di Ancona, della pena di 6 mesi scaturita da una sentenza del 2018 emessa dal Tribunale di Palermo per furto aggravato, cui si aggiungevano altre quattro sentenze nel frattempo divenute definitive ed esecutive. La prima aveva condannato l’uomo alla pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione per tentato furto in abitazione. Poi nel 2018 diveniva irrevocabile la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo che condannava l’uomo alla pena di 6 mesi di reclusione per furto aggravato in concorso mentre diventava definitiva anche la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo con la condanna a un anno di reclusione per tentato furto aggravato. Nel 2022 la sentenza di condanna per ricettazione. Ma il condannato ha continuato imperterrito a delinquere e mentre si trovava ancora ai domiciliari nei mesi scorsi è stato deferito alle Procure della Repubblica di Cremona, Reggio Emilia e Reggio Calabria per truffa ed insolvenza fraudolenta perpetrati on line attraverso il social network "Facebook". E così il Magistrato di Sorveglianza ha fatto scattare le manette e l’uomo è stato prontamente condotto nel carcere di Montacuto.