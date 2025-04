Ladro incastrato dal tatuaggio della Juve

Prendeva di mira attività commerciali, per lo più sul lungomare, e dopo aver forzato porte o finestre sgattaiolava dentro arraffando i soldi contenuti in cassa. In due mesi, a gennaio e ad aprile 2023, sono stati otto i locali depredati tra bar, ristoranti e alberghi. In uno però ha lasciato il segno, o meglio un tatuaggio. Una telecamera lo ha ripreso per quasi quindici minuti immortalando anche il tatuaggio che aveva dietro al collo, un tatuaggio della Juve. E’ stata la sua firma su tutti i colpi che la Procura contesta ad un 38enne ligure residente a Fano. La prima ondata di furti è stata tra il 25 e il 27 gennaio del 2023, sui lungomare di Marina di Montemarciano, Senigallia e Marzocca. La seconda, tutta il 7 aprile del 2023, ha riguardato Falconara. Riuniti i fascicoli l’imputato, difeso dall’avvocato Andrea Nocchi, andrà a processo con l’abbreviato davanti al giudice Carlo Cimini il prossimo 20 maggio. Il reati contestati sono furto aggravato e tentato furto. Nella prima ondata, quella senigalliese e di Marina, ha preso di mira La Cala, a Marina, dove ha danneggiato gli infissi della portafinestra per portare via 50 euro. Da Alberto Berardi ha rubato il cassetto del registratore di cassa con dentro quasi 400 euro e alcune chiavi.

Poi si è spostato a Marzocca, lungomare Italia, al Tesoro dei Pirati dove ha preso 150 euro e un blocchetto di assegni. Proprio lì lo hanno ripreso le telecamere del locale, dove è arrivato in scooter. Ben visibile il tatuaggio che aveva dietro al collo, inizialmente coperto da un cappello che ha indossato per dirigersi verso la telecamera e spostarla di traiettoria. Non si era accorto che ce n’era un’altra. Altro furto gli viene contestato all’Eden Park, sempre a Marina, dove avrebbe rubato mille euro, un televisore e una carta di credito con cui ha provato a fare acquisti online. Fallito invece il colpo a ristorante da Enzo perché è suonato l’allarme.

Nell’ondata di aprile è toccato all’Arte della Pizza, a Falconara, dove ha portato via 400 euro dal registratore di cassa. Per entrare ha forzato una finestra. Poi è passato al bar Omar dove ha rubato altri 100 euro, sempre da un cassetto, ed infine all’hotel Tenda Verde dove alla reception si è impossessato di due tessere con la password per accedere ad un conto corrente. L’imputato attualmente è in carcere a Firenze, sempre per furti commessi in Toscana.