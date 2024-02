Ladro senza cuore ruba ai malati: portava via bancomat e cellulari

Ancona, 27 febbraio 2024 – Borselli, bancomat, denaro e persino cellulari rubati nelle camere di degenza, mentre i pazienti ricoverati erano chiamati a fare degli esami o a essere operati. È successo all’ospedale di Torrette, teatro di una scia di furti che tra il 2017 e il 2018 ha riguardato diversi reparti, cardiologia, cardiochirurgia, pneumologia e medicina generale.

Gli effetti personali rimanevano incustoditi negli armadietti o nei comodini e un 65enne ne avrebbe approfittato. L’uomo è finito a processo per furto aggravato davanti al giudice Corrado Ascoli, per due di una serie di furti dei quali si sospetta sempre la sua mano.

Originario di Rimini, avrebbe raggiunto il capoluogo dorico per rubare. Un ladro pendolare, stando alle accuse, che si intrufolava nelle camere quando il malato era assente. Ieri mattina, in tribunale, sono stati sentiti sia un commissario di polizia che ha svolto l’indagine per la squadra mobile arrivando a identificare il presunto ladro, che una delle due vittime, una guardia giurata di 62 anni, ricoverata in cardiochirurgia, derubata mentre veniva operata al cuore.

«Era il 21 agosto del 2017 – ha raccontato la vittima –, tre giorni prima avevo avuto un infarto. Avevo lasciato il cellulare sul comodino e il marsupio sotto gli asciugamani. Quando sono tornato, mia moglie mi ha fatto notare che il telefonino non c’era più. Ho controllato il marsupio ed era sparito anche il portafoglio con le carte, compreso il porto d’armi". Con il bancomat il ladro ha fatto diversi prelievi, trovando il pin tra i contatti in rubrica del cellulare.

«Lo avevo registrato sotto il nome di mia mamma, Anna, come numero telefonico – ha testimoniato sempre la vittima –, chiamando i numeri lo ha trovato perché era l’unico numero inesistente. Molte persone mie conoscenti avevano ricevuto quel giorno squilli dal mio cellulare". In tutto ha fatto 500 euro di prelievi, in vari sportelli, uno proprio a ridosso dell’ospedale e gli altri a Rimini. Il 20 dicembre del 2017 è toccato a una paziente ricoverata in pneumologia, con la stessa modalità. A lei sono stati sottratti due bancomat, con cui l’accusato avrebbe fatto prelievi fino a 1.700 euro.

«Dalle immagini degli sportelli bancari – ha riferito il poliziotto –, siamo risaliti al volto del ladro, poi comparato con un sistema di persone già schedate. Un prelievo lo ha fatto nello sportello bancomat interno all’ospedale, gli altri all’ufficio postale di Rimini. Le celle telefoniche del suo cellulare e di quello rubato lo hanno individuato nelle zone dei prelievi". Prossima udienza il 28 ottobre per ascoltare l’altra vittima.