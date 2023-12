Ladro seriale nei locali del centro: appena arrestato e subito liberato

Ancona, 29 dicembre 2023 – Ha 36 anni, è originario della Lombardia ma di fatto non ha una dimora fissa il ladro che mercoledì notte ha derubato il bar Giuliani di corso Garibaldi e il ristorante Do’ Vizi, in via XXIX Settembre tentando anche un terzo colpo al Caffè del Vicolo in via Podesti. La polizia ferroviaria lo ha fermato ieri, alla stazione di Pesaro, dopo una nota di ricerca diramata dalla questura di Ancona che è riuscita ad arrivare a lui grazie alle telecamere di sicurezza di due attività che lo hanno ripreso mentre compi va i furti.

Il 36enne era stato arrestato a Roma la notte tra il 25 e il 26 dicembre, quindi il giorno prima dei furti anconetani, per fatti analoghi. Finito in manette, il giudice aveva convalidato l’arresto mettendolo in libertà in attesa del processo. Un ladro seriale e recidivo. A Pesaro era con uno zainetto trovato pieno della refurtiva denunciata dai locali derubati. I fotogrammi estrapolati dai filmati hanno consentito alla Squadra mobile dorica e alle Volanti della polizia di avere un ritratto preciso del sospettato. Quando la Polfer lo ha visto arrivare lo ha fermato e controllato.

Aveva un tatuaggio al polso destro, un serpente, visibile anche dalle telecamere che lo avevano ripreso nei furti. Nello zaino c’erano le sigarette rubate al Giuliani e i gratta e vinci per un valore di 3mila euro. E’ stato tutto sequestrato e la merce sarà restituita. Il lombardo è stato solo denunciato per furto plurimo aggravato. Il questore Cesare Capocasa ha proceduto nei suoi confronti con un foglio di via obbligatorio da Ancona con cui gli vieta di fare ritorno per i prossimi tre anni.

I due furti e quello tentato sono stati commessi uno dietro l’altro. II primo, non andato a buon fine, ha riguardato il Caffè del Vicolo. Il ladro ha provato a forzare la serratura ma la porta ha resistito. Poi ha preso a calci l’infisso ma anche in quel caso non è riuscito ad aprire così si è diretto in via XXIX Settembre. Poco dopo le 3.40 ha sfondato la porta di Do’ Vizi. Una telecamera di sicurezza del vicino tabaccaio lo ha ripreso mentre lanciava un tombino preso dalla strada contro la vetrata del ristorante. Una volta dentro ha portato via i soldi del fondo cassa, circa 150 euro, e bevuto un gin pregiato.

Alle 3.56 è tornato in centro. Con un ferro di un tavolino ha aperto una porta sul retro del bar Giuliani, in piazza della Repubblica, rubando poi 200 euro di fondo cassa, sigarette e gratta e vinci. La telecamera interna lo ha filmato. Indossava un giubbetto lungo con il cappuccio. Il tutto ripreso dalle telecamere.