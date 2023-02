Ladro sorpreso in casa: arrestato un 22enne

È finito in manette un 22enne di origine marocchina sorpreso in un appartamento estivo della frazione di Marzocca. L’uomo si era introdotto nella speranza di poter rubare qualche oggetto di valore, ma è stato colto in flagranza dai carabinieri della Stazione di Montemarciano. L’uomo si era appropriato di un telefono cellulare e di un orologio e, alla vista dei militari ha cercato di scappare.

L’uomo è stato arrestato e trasferito in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si è svolta ieri mattina al Tribunale di Ancona. Il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare dell’uomo in carcere. Continuano i controlli sul territorio per arginare il fenomeno dei furti in abitazione, che avevano registrato un aumento durante le festività natalizie.

Nei giorni scorsi sono state diverse anche le operazioni messe in atto dai militari per arginare il fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, quattro giovani erano stati sorpresi con la droga nell’auto: uno era stato arrestato, un altro denunciato mentre altri due erano riusciti a scappare. I controlli hanno interessato anche il Campus scolastico e verranno intensificati in vista del week-end.