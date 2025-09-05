Lady Genny piange Armani: "Lo stilista più grande. Sapeva parlare ai giovani"

"Ero preparata a questa perdita, quando non l’ho visto in pedana alla sua ultima sfilata ho immaginato che fosse grave perché lui viveva per la passerella. Perdiamo lo stilista più grande della moda italiana e questa mancanza si farà sentire". Così Donatella Girombelli, anima del marchio Genny e tra i più apprezzati in Italia e all’estero, ricorda Giorgio Armani, morto ieri all’età di 91 anni. Lady Genny lo ha conosciuto molti anni fa, diversi incontri alle sfilate e il primo invito ad una festa, nella Milano del fashion, proprio a casa Armani, regno anche dell’atelier dello storico stilista che ha saputo fare degli abiti un’eleganza inimitabile.

"Moltissimi anni fa mi invitò a una festa a casa sua – racconta Girombelli – capii subito che persona speciale era. Un grande della moda che ha dato tanto, oltre ai vestiti, Armani non era solo uno stilista impeccabile, era un uomo che sapeva dare consigli, coglieva le idee, parlava ai giovani, li sapeva guidare. Per me il mito della moda. Persona dolcissima, sapeva metterti a tuo agio, tranquillo, benevolo, mai altero ma al tempo stesso incuteva soggezione ma non come attitudine nel porsi, solo perché la sua figura era potente, ha avuto un segno enorme della storia della moda". Girombelli osserva come lo stilista, originario di Piacenza ma che ha vissuto tutta la sua vita a Milano, era amatissimo anche all’estero, un’icona difficile da replicare. "Fu molto piacevole partecipare a quella festa – continua Girombelli – lui era stato simpaticissimo, c’era anche Sofia Loren ricordo. Non parlammo di moda, il lavoro non fu argomento di quella serata, un incontro bellissimo. Armani aveva la capacità di dare agli altri, si è occupato di tante cose, non solo di moda, era aperto di idee, ha fatto molto anche per Milano". Tra i vestiti di alta moda che Girombelli colleziona ci sono anche vestiti di Armani.

"Sì ho vestito suoi abiti – dice – bellissimi". "Persona anche molto riservata – continua Lady Genny – rispecchiava il suo stile molto chic, la sua moda ha sempre rispettato la donna, mi cose volgari. Mi ha molto addolorata sapere che se ne è andato, una persona di valore come altri grandi della moda a cui era sopravvissuto. Di quel calibro, penso a Missoni, Versace, Ferrè, Krizia, era rimasto solo lui e con lui finisce un’epoca, oggi la moda è un’altra cosa". Girombelli invierà le condoglianze ai familiari di Armani. "Il funerale so che sarà in forma molto privata".