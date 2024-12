L’Aeronautica in visita agli ospiti di Casa Hermes

Casa Hermes una comunità aperta, soprattutto con le festività natalizie in arrivo. La struttura ha accolto in questi giorni i membri dell’Aeronautica guidati da Comandante Marco Attanasio che hanno partecipato ad una tombola con gli ospiti di Casa Hermes facendo loro compagnia in un momento dell’anno così sentito e partecipato.

"Sono molto soddisfatto di questo momento – ha dichiarato il presidente della Fondazione Opere Laiche e Casa Hermes Federico Guazzaroni - è la prima visita ufficiale dell’Aeronautica al nostro complesso". La Casa è stata aperta anche per i bambini del coro dell’istituto comprensivo "Solari" che si sono esibiti davanti agli ospiti con motivi natalizi rallegrando l’atmosfera e il sentimento di tutti i presenti.

Con l’occasione sono poi stati consegnati un presente, i dolci del micro biscottificio Frolla ai dipendenti, i quali hanno poi partecipato al rinfresco organizzato dal Consiglio d’amministrazione. A Natale la Santa Messa con la presenza di sua Eccellenza monsignor Fabio Dal Cin.