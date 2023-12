L’Aeronautica omaggia la Patrona: sorvolo della basilica col Tricolore

Per omaggiare la Patrona celeste domani l’Aeronautica sorvolerà la basilica della Santa Casa a Loreto. La Delegazione pontificia per la Santa Casa di Loreto e l’Aeronautica militare hanno annunciato che domani alle 11.30 si svolgerà al Santuario della Santa Casa la tradizionale celebrazione eucaristica dell’Arma Azzurra che celebrerà la Madonna, patrona degli aeronauti, nell’occasione del centenario della sua fondazione. La celebrazione sarà presieduta da monsignor Santo Marcianò, ordinario militare per l’Italia e concelebrata dal delegato pontificio monsignor Fabio Dal Cin. Al termine della funzione, il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, pronuncerà un discorso di saluto. Seguirà all’uscita sul sagrato della Basilica la preghiera dell’Angelus e la benedizione dell’elicottero HH-139 del 15esimo Stormo dell’Aeronautica che sorvolerà la basilica con il Tricolore.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Vatican Media, Radio Vaticana, Telepace e in streaming su YouTube "Santa Casa Loreto" e sul canale YouTube ufficiale dell’Aeronautica Militare. Proseguono intanto le celebrazioni natalizie organizzate dal Comune: oggi in piazza Leopardi apre la Casa di Babbo Natale dalle 17 e dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 ci sarà il trenino di Natale. Sono stati programmati per sabato prossimo invece, nella stessa location, i laboratori della Fondazione ospedale Salesi e l’animazione natalizia per bambini.