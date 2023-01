"L’aeroporto non ha sistemi contro la nebbia"

Nell’ultima settimana l’aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara è rimasto avvolto dalla nebbia che ha reso difficile o addirittura ha impedito l’atterraggio di alcuni voli a causa, appunto, della scarsa visibilità. C’è rabbia da parte dei passeggeri coinvolti che oggi chiedono come fare per poter attenuare il danno subito. "A causare gli inconvenienti sarebbero questioni tecniche. In molti criticano il fatto che al Sanzio gli aerei possono atterrare solo se ci sono condizioni di visibilità di almeno 800 metri e si polemizza anche che il dispositivo necessario, l’Instrumental landing system, un sistema di atterraggio strumentale, all’aeroporto falconarese esiste ma è limitato alla categoria 1 invece che alla categoria 3, normalmente in uso negli scali più importanti", conferma l’avvocato Edno Gargano del Foro di Pescara, città il cui aeroporto presenta la stessa caratteristica, così come quello di Foggia ad esempio. Ryanair proprio ieri notte intanto ha diramato un avviso su ulteriori e possibili ritardi causa nebbia: "A causa delle nebbia prevista in Italia durante questo fine settimana, potrebbero esserci possibili ritardi per voli da e per l’Italia. I passeggeri interessati dai possibili ritardi saranno notificati – si legge nel messaggio -. Consigliamo a tutti di tenere sotto controllo l’app Ryanair per gli ultimi aggiornamenti sui voli. Ci scusiamo per i disagi causati da queste condizioni meteorologiche avverse che sono completamente al di fuori del nostro controllo".

I piccoli e medi aeroporti, in ogni caso, avrebbero tutti questo tipo di problemi legati alla visibilità. Chi non vive situazioni simili sono gli scali grandi come Milano e Bologna, città spesso colpite da forte nebbia ma che comunque non hanno problemi di questo genere.

Dalla relazione sulla variante ferroviaria prevista per il nodo di Ancona si legge bene: "L’aeroporto di Ancona-Falconara dispone di una pista strumentale ed utilizza di preferenza la direzione d’atterraggio dal mare (prua 223 gradi) quando le condizioni di vento al suolo lo permettono. La pista strumentale è asservita ad un sistema Ils di prima categoria, ciò significa che si può atterrare solo se la visibilità orizzontale (misurata da appositi strumenti sulla pista denominati Rvr) è superiore a 550 metri. Al di sotto di tale valore il pilota deve dirottare verso l’aeroporto alternato". La situazione meteo non è affatto migliorata intanto, anzi, ce ne sarà ancora per un po’.

Silvia Santini