L’aeroporto senza pace: "Andiamo subito dal giudice: contratto non rispettato. Rilancio con compagnie serie"

"Questi signori hanno detto a tutto il mondo che il presunto danno causato dall’Atim era di 25 milioni di euro e, invece, ci hanno fatto un decreto ingiuntivo da 305mila euro, oltretutto sul mancato pagamento di una fattura che reputiamo sbagliata. Per cui sì, ovviamente replicheremo a questo decreto e chiederemo anche di fissare subito l’udienza".

Non solo il direttore Marco Bruschini non si dice preoccupato, ma è anche convinto di poter dimostrare in tribunale la bontà dell’operato dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, dopo il decreto ingiuntivo di Aeroitalia annunciato da Gaetano Intrieri giovedì sera. L’oggetto del contendere è sempre l’accordo di marketing per promuovere la regione sui voli di continuità territoriale per Roma, Milano e Napoli dall’Ancona International Airport. "Chiaramente il decreto ingiuntivo è un atto che il giudice emette all’esito di un dialogo che definirei ‘unilaterale’, ovvero senza contraddittorio. È un provvedimento, quindi, che apre a un rito ordinario e, di seguito, a un contenzioso tra le parti".

In questo caso Aeroitalia che chiede all’Atim quei soldi della prima tranche del contratto di sponsorizzazione, 250mila euro più Iva (305mila euro, appunto), sul totale da 750mila euro. "L’Iva era ovviamente inclusa in un contratto che hanno tutti, dove risulta scritto 750mila euro. Punto – sostiene Bruschini –. Ecco perché riteniamo che il decreto ingiuntivo sia stato fatto su una fattura errata, che doveva essere invece di 250mila euro Iva inclusa". Dunque, anticipa: "Avremo quaranta giorni di tempo per fare ricorso. Ma siccome siamo convinti di essere nel giusto, chiederemo di essere ascoltati dal giudice nel più breve tempo possibile per andare a spiegare qual è la nostra difesa. Noi ci siamo subito opposti a quella fattura e possiamo presumere che questa opposizione non sia stata comunicata allo stesso giudice".

Il mancato pagamento, allora, scatenò il primo vero cortocircuito al Sanzio e i successivi annunci di cancellazione dei voli (gli internazionali da subito, salvo Barcellona ad anno nuovo, e quelli per Roma, Milano e Napoli ad ottobre 2024) da parte di Aeroitalia.

Ci sarebbe, tuttavia, un’altra ragione importante per Bruschini. "Mancava la garanzia fideiussoria che avrebbe dovuto presentare la compagnia. Quindi quella fattura, che Atim avrebbe dovuto pagare entro trenta giorni, in virtù di un contratto che sarebbe dovuto partire al primo dicembre, oltreché sbagliata, non poteva neppure essere saldata se entro il 31 ottobre Aeroitalia non avesse prodotto l’adeguata documentazione".

E si torna alla conferenza di inizio gennaio (o meglio, la contro conferenza rispetto a quella in cui Intrieri aveva sbandierato il contratto pubblico), nella quale il direttore di Atim aveva accusato il vettore di una "lunga serie di inadempienze" e si era difeso dicendo che non era stato speso neppure un euro di denaro pubblico.

Siamo solo all’inizio, dunque, del contenzioso tra l’Agenza e la compagnia aerea, ma in qualche modo era abbastanza prevedibile che la battaglia dei cieli si sarebbe trasferita nelle aule di giustizia. Tant’è che Bruschini, al Carlino, si dice sereno e già guarda al futuro del Sanzio e delle rotte in continuità territoriale che, dopo la fuoriuscita dal bando dell’Enac di Aeroitalia ad ottobre e l’ovvia necessità di individuare un altro vettore, rappresentano "un asset fondamentale per il futuro dell’aeroporto – spiega –. Dobbiamo fare massa critica, quello che è mancato fino a ora, per fare in modo che il Sanzio continui a svilupparsi. Questo anche grazie a compagnie serie che possano investire sul nostro territorio e far conoscere la destinazione Marche in tutto il mondo. La continuità territoriale è una grande opportunità che il presidente Francesco Acquaroli ha dato alla regione per uscire dall’isolamento e va fatta bene. Il governatore non c’entra nulla con quanto sta accadendo, perché la scelta di questo e quel vettore che partecipa al bando è indipendente dalla sua volontà". E conclude: "Lavoriamo intensamente assieme all’Ancona International Airport per dare nuove opportunità e sviluppo".

Giacomo Giampieri