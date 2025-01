"L’aeroporto supera i 600mila passeggeri"

Ed ora c’è anche l’annuncio, dopo le previsioni del governatore Francesco Acquaroli alla conferenza di fine 2024, snocciolando dati lusinghieri per l’Ancona International Airport: "Vola il nostro aeroporto delle Marche. Un anno record che ci fa superare i 600mila passeggeri e soprattutto un trend in costante crescita, con l’avvio di nuove rotte europee e della continuità territoriale". Altro traguardo raggiunto (e scavalcato) per il Sanzio, per tutta la gioia del presidente: "Le Marche finalmente connesse con l’Italia, l’Europa e con il mondo, grazie ai voli sui principali hub del nostro continente. Sono molto orgoglioso di questo risultato che è il frutto di tanto lavoro e di una gestione che finalmente, per la prima volta nella storia dell’aeroporto, ha un margine operativo lordo positivo", aggiunge. Prima di togliersi il proverbiale sassolino dalla scarpa: "Qualcuno, che tifa contro le Marche, andrà a tirare fuori qualche statistica per provare che sarebbe potuta andare meglio. Gli ricordo in anticipo che quando mi sono insediato i passeggeri erano la metà". Per un anno fondamentale che si è chiuso, ne corrisponderà un altro decisivo per consolidare l’infrastruttura marchigiana.