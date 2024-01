L’affascinante mostra su Virna Lisi ospitata a Palazzo Bisaccioni

C’è tempo fino al 5 maggio per visitare, a ingresso libero, a palazzo Bisaccioni la mostra Virna Lisi diva e antidiva. La mostra curata da Bruno Di Marino, storico dei media e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, è stata realizzata nove anni dopo la sua scomparsa e ideata dal segretario generale della fondazione Carisj Mauro Tarantino.

La mostra si articola in ordine cronologico e tematico: dagli esordi negli anni ’50 alla parentesi internazionale negli Stati Uniti e in Francia), dalla pubblicità passando per fertile stagione degli anni ’60 fino al periodo della sua maturità artistica. La mostra è aperta la mattina dalle 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30. Info: 0731207523.