L’affondo contro il sindaco "Mancano accoglienza e orizzonti Bastava che chiamasse i suoi amici"

Mancano L’accoglienza dei migranti nel capoluogo e l’orizzonte politico del suo partito. Chantal Bomprezzi, segretario regionale del Partito Democratico mostra i muscoli e attacca il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti dopo la sua intervista pubblicata ieri dal Carlino.

Bomprezzi, cosa non le è piaciuto delle dichiarazioni di Silvetti?

"Le sue parole mi hanno stupito in riferimento alle sue precedenti dichiarazioni in cui quasi si vantava della cosiddetta ‘filiera’ istituzionale. Amici su cui avrebbe potuto fare affidamento per risolvere i problemi, tra cui la questione migranti".

Dove ha sbagliato secondo lei?

"Invece di alzare il telefono e chiamarli davvero i suoi amici ha scelto di rivolgersi alla stampa per lamentarsi, dimostrando che la filiera non funziona. Leggendo la vostra intervista mi è sembrato quasi che lui non fosse il sindaco del capoluogo delle Marche, ma di una qualsiasi città".

Toni diversi tra campagna elettorale e realtà di governo, è questo che intende?

"Esatto, a tutti i livelli. Partendo dal governo che ha applicato politiche migratorie sbagliate. Ora i fatti gli stanno dando torto con il numero di migranti arrivati in Italia più che raddoppiati. Piantedosi parla di espulsioni e Salvini e la Lega mai stati così silenziosi".

Tornando all’accoglienza dei migranti ad Ancona, nota differenze sostanziali tra la gestione attuale e quella della giunta Mancinelli?

"Netta, prima la destra accusava la giunta precedente di incapacità e adesso che sono loro a governare è tutta una lamentela, un’emergenza e un proclama".

Mancano meno di due anni alle regionali, la corsa Dem è partita nelle Marche?

"Sì e non si fermerà. Abbiamo iniziato con la battaglia sulla sanità pubblica, contro il Piano Sociosanitario che promette ma non pianifica. La prossima azione eclatante sarà sul salario minimo, i moduli e la petizione aperta sono già partiti a livello nazionale".

Una battaglia del Movimento 5 Stelle. Come sono i rapporti coi grillini?

"Il dialogo procede bene e la posizione univoca presa dai consiglieri Dem con Marta Ruggeri del Movimento di condanna sul Piano sociosanitario ne è la conferma. C’è la stessa lunghezza d’onda, sì al ‘campo largo’, lavoriamo in quell’ottica".

Il Pd ha nominato il nuovo segretario provinciale di Ancona, Thomas Braconi, ma manca ancora il nuovo leader del capoluogo: a che punto siamo?

"Presto il Pd anconetano prenderà le sue decisioni, intanto sono soddisfatta di come si sta lavorando senza scossoni e in piena serenità dopo l’analisi del voto andato male nel capoluogo. La prima risposta positiva è arrivata dal buon lavoro della coalizione in consiglio comunale".