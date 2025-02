L’affondo del Pd: "Intanto aumentano pure le rette per gli anziani"

Le spine dei servizi sociali. Dopo le difficoltà nel settore della disabilità, ecco le problematiche legate agli anziani. Il caso degli aumenti delle rette per le famiglie che hanno familiari ospiti di Villa Almagià ha fatto emergere ancora nuovi aumenti per i cittadini di Ancona: "Le case di riposo del nostro territorio sono costrette, in assenza di un intervento della Regione Marche, ad aumentare le proprie rette, con un impatto sugli ospiti e sulle loro famiglie – è l’affondo del Gruppo consiliare del Partito Democratico di Ancona – Per l’assessore Caucci va tutto bene. Le strutture devono fare i conti con costi di gestione sempre più alti, dovuti principalmente al rinnovo del contratto nazionale di settore, l’incremento dei costi post-pandemia e il mantenimento di un adeguato livello di qualità per garantire standard di eccellenza nei servizi. Per fare tutto ciò servono risorse economiche aggiuntive. L’assessore ai servizi sociali ammette serenamente che l’aumento è di circa 200 euro a famiglia, come se nulla fosse".

Dalle segnalazioni alle proposte, la minoranza in Regione e in Comune cerca di alzare la voce: "Il Partito Democratico, in Regione, ha presentato un’interrogazione scritta e un emendamento per chiedere ulteriori fondi – prosegue la nota Dem – Due milioni di euro per tre annualità, a copertura dei costi crescenti, ma la maggioranza regionale ha bocciato questa proposta. Dov’è finita la filiera istituzionale di centrodestra? Chiediamo alla Regione Marche un’assunzione di responsabilità, visto che l’assessore competente non la chiede. Le RSA non possono essere lasciate sole ad affrontare un momento così delicato. E le famiglie vanno aiutate".