L’affondo dell’opposizione: "Servizi sociali, un doppio addio. Silvetti continua a perdere pezzi"

Il sindaco, la giunta, i servizi sociali e un altro assessorato in difficoltà. Le opposizioni vanno all’attacco e mettono nel mirino soprattutto il primo cittadino: "Silvetti continua a perdere pezzi e dimostra di aver compiuto una serie di scelte sbagliate nella riorganizzazione del Comune" si legge in una nota diffusa ieri dai gruppi consiliari del Partito Democratico, Altra Idea di Città, Diamoci del Noi e Ancona Futura (mancano, come accade spesso, le condivisioni di Azione e Italia Viva). L’assessorato diretto da Manuela Caucci sta perdendo alcuni pezzi e il centrosinistra cerca di mettere il dito nella piaga partendo da lontano: "Era dicembre 2023 e la giunta varava la nuova organizzazione del Comune di Ancona. Il tutto senza neanche coinvolgere per niente il Consiglio comunale, anche solo come informativa – commentano all’unisono i gruppi di minoranza – Nonostante già all’epoca ci fossero state osservazioni, anche da parte dei sindacati, su una riorganizzazione che prevedeva aree completamente disomogenee tra loro e sulla funzionalità delle stesse con il rischio di tenuta e di sfaldamento, il sindaco aveva tirato dritto con le sue scelte. A distanza esatta di un anno il risultato è che il settore più importante del Comune di Ancona, per i servizi e i diritti alle persone, perde due professioniste e si ritrova senza una efficiente organizzazione. Ma che a questa giunta dei servizi sociali poco importa si era capito da quando l’ha inserito nell’Area Contratti e Servizi togliendole identità".

Oltre alla dirigente dei servizi sociali, Claudia Giammarchi, annunciata in partenza per un incarico a Vicenza, scelto anche per motivi personali, c’è un’altra defezione molto importante e strategica. Loredana Valentini, responsabile dell’area disabili, ha lasciato il suo incarico a fine anno e la perdita è davvero pesante. Al suo posto è stata nominata un’altra, valida funzionaria, Maria Rita Venturini, educatrice professionale dell’Ufficio Promozione della Salute – Rete Città Sane, ma intanto il servizio si è comunque impoverito: "A fine anno si è registrata la pesante perdita della dottoressa Valentini, risorsa importantissima soprattutto per le associazioni dei portatori di disabilità – aggiungono le opposizioni – Il comune di Ancona è sempre stato un modello regionale e non solo, nei servizi anche innovativi in risposta alla popolazione più fragile e nel rispetto ai diritti delle persone. Siamo molto preoccupati per la nostra città e per i nostri cittadini. Una non efficiente organizzazione e motivazione in un sistema così centrale per il welfare sociale peserà sulla città. Siamo molto preoccupati per un settore cosi strategico rivelatosi già dopo pochi mesi in forte crisi".

Pierfrancesco Curzi