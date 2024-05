L’affondo dell’opposizione: "Silvetti e Giunta in confusione. Il sindaco smentisce Garofalo"

"Silvetti e la sua giunta sono in confusione. Il sindaco tentenna su tutto e ora smentisce Garofalo sullo smantellamento dei binari al porto". Il gruppo consiliare del Pd di Ancona attacca il primo cittadino dorico puntando sul black-out comunicativo della giunta di centrodestra. Un episodio, secondi Dem, non isolato: "È stato un anno segnato da mille ripensamenti su tutto, dalla realizzazione del parcheggio San Martino, all’aumento del costo dei parcheggi e del numero degli stalli blu, fino ad arrivare al caos su temi strategici come il banchinamento del Molo Clementino. Stavolta l’ambiguità riguarda proprio la realizzazione della stazione marittima, una promessa facile portata avanti in campagna elettorale, poi evidentemente naufragata nell’interlocuzione con l’Autorità portuale. Il sindaco si ostina a non riconoscere la realtà e arriva a smentire il presidente dell’Authority che ha annunciato lo smantellamento dei binari. Traballando tra una posizione e un’altra, Silvetti tenta anche di schermarsi dietro a presunte false notizie di stampa, ma ciò che emerge è solo una netta confusione. Non è continuando con le ambiguità che il sindaco si renderà credibile agli occhi di chi lo aveva sostenuto proprio per le promesse sui temi della Stazione marittima e del Molo Clementino". I consiglieri comunale del Partito Democratico, a partire da Giacomo Petrelli che ha presentato un’interrogazione al sindaco sul tema, rincarano la dose: "La giunta dovrà alla fine ammettere che l’unica soluzione possibile per collegare efficacemente la stazione con il porto e il centro è quella proposta dal centrosinistra: ovvero la realizzazione di un percorso ad hoc per mezzi elettrici su gomma, con una frequenza capace di soddisfare a pieno la domanda. Noi siamo ancora convinti che amministrare non significhi regalare suggestioni e promesse facili, ma mettere in campo soluzioni concrete e oneste intellettualmente, a partire dalle condizioni date". Diverso l’intervento sul tema da parte di Francesco Rubini (Altra Idea di Città): "Colgo con favore la dichiarazione del sindaco. Non credo ci sia un complotto contro il sindaco, ma neppure che la stampa (il Carlino, ndr.) si sia inventata nulla _ ha detto Rubini _. Il problema è che il presidente Garofalo ritiene di essere il padrone del porto, ma le cose non stanno così perché gli interessi della città sono molto più importanti. Ricordo al presidente Garofalo che lui è nominato dal governo per occuparsi di un porto che è dentro la città".

p.cu.