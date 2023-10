L’affondo di Marasca: "Salottieri e governanti, alta o bassa che importa?. Ma evitiamo certi scempi"

di Paolo

Marasca *

Una città ha bisogno di cultura “alta” o di “eventi popolari”? La discussione è comoda per alcuni: per i salottieri che raramente si sporcano le mani con la cultura concreta, e traggono profitto dal parlarne invece di cercare risorse per chi la fa davvero; per gli operatori economici che preferiscono parlare anziché agire, e che molto raramente contribuiscono con risorse proprie; per chi governa e, avendo pochi soldi da spendere, trae vantaggio dalla competizione tra “alto” e “basso”.

Ovviamente la domanda è stupida: le persone hanno bisogno di entrambe le cose. Quando questo quotidiano scrisse che ad una Notte Bianca che organizzammo c’erano 50mila persone, ero contento, così come lo ero quando duecento persone incontrarono David Leavitt e quindici parteciparono ad un seminario di danza. E ci mancherebbe altro.

I problemi sono altri e li elenco.

Il primo: gli spazi in cui la cosiddetta cultura “alta” è anche popolare vanno coltivati: Zerocalcare è popolare o alto? Non ci interessa, ma ci interessa che venga per un evento di massa e un workshop destinato alle giovani generazioni. Steve McCurry è popolare o alto? Non ci interessa, ma ci interessa che arrivino quarantamila persone alla Mole e che grazie alla sua mostra nascano e si incontrino realtà dedicate alla fotografia. La Mole è alta o bassa? Che stupidaggine, l’importante è che faccia da traino per tutta la città, che i giovani capiscano che possono fare delle cose e che si smetta di parlarne in salotti a cui marciscono ormai anche gli infissi. Il secondo: ci sono pochi soldi e dopo la pandemia chi fa cultura ha il dovere etico di occuparsi di una comunità più debole, dolorante e aggressiva. Meno chiacchiere, e più attività; meno sovrastrutture e più soldi per gli artisti e le compagnie; meno provincialismo e più relazioni con l’esterno. Occuparsi di cultura dopo la pandemia e con due conflitti nel cuore delle persone è difficile: ci vuole gente preparata e capace di fare da riferimento. Bisogna mettere in discussione sistemi nati con una sinistra che ha la puzza sotto il naso senza assecondare l’oggettiva impreparazione della destra. Ci vuole amore per ciò che si fa. Il terzo: proprio perché ci sono pochi soldi, bisogna curare l’organizzazione. Ancona è un esempio lampante: se hai una buona macchina e non ti piace dove sta andando, cambi la rotta, non la macchina. Il settore cultura della città, invece, viene progressivamente smantellato in nome di una damnatio memoriae dannosa per la città e insensata. La politica spesso fa di questi scempi.

Infine, la Mole, di cui si parla spesso come “antagonista” della cultura popolare: ma solo una persona prevenuta, di destra o di sinistra, può fingere di non vedere che è un’immensa stupidaggine. Dal 2016, la Mole fa 200mila presenze, ospita tutti i generi culturali e si è resa riconoscibile a livello nazionale. Il problema di una città dovrebbe essere come sfruttare meglio questa macchina straordinaria, per la quale molti oggi conoscono Ancona. Non come mandare ai cimiteriali o altrove persone formate per lavorarci, come declassare i funzionari che hanno dato il via alla sua crescita, come negare la gratuità degli spazi a chi fa cultura. Tutte cose vere: sono successe.

Insomma, la cultura è una faccenda pratica. L’arte, la musica, la letteratura, il teatro fanno cose, e da qui nascono contenuti civili. Non il contrario. E a volte fanno cose per cinquantamila persone, a volte per quindici. Questo diventa un problema solo per chi non le conosce, e non sa gestirle. Perché qualunque bravo allenatore vorrebbe una rosa così ampia.

* Ex assessore alla Cultura

del Comune di Ancona