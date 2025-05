L’agenda del Comune:: "Via Marconi, ecco quali sono le priorità"

Via Marconi, "la nostra priorità assoluta è quella di rendere il sottopasso ferroviario pienamente fruibile anche dai pedoni". È l’intervento dell’amministrazione di Jesi in merito al dibattito che si è innescato in questi giorni, aggiungendo "abbiamo risolto la criticità del marciapiede insufficiente, garantendo così maggiore sicurezza e accessibilità". Altro aspetto cruciale è "la riorganizzazione della viabilità". E spiegano che l’obiettivo, "ampiamente discusso e condiviso durante diversi incontri pubblici – l’ultimo, in ordine di tempo, lunedì, con il Comitato di Quartiere – è quello di alleggerire il traffico veicolare su via Marconi, una strada a vocazione residenziale, deviandolo progressivamente su via Ricci, che si presta meglio come asse di scorrimento e attraversamento della città". Dunque riferiscono che stanno "procedendo per fasi sperimentali, al fine di minimizzare i disagi e raccogliere dati concreti sull’impatto delle diverse soluzioni. Inizialmente abbiamo introdotto un senso unico alternato regolato da semaforo provvisorio, che ci ha permesso di raccogliere importanti dati sul flusso di traffico". Ora, invece, "passeremo alla sperimentazione del senso unico in uscita. Solo dopo aver analizzato attentamente i dati raccolti da entrambe le fasi, prenderemo la decisione definitiva sulla soluzione viabilistica più efficace".