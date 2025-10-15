L’agenda delle imprese: "Zes, infrastrutture e nuove tecnologie. Le sfide del territorio"

di Anna Marchetti

ANCONA

Dazi, Zes, innovazione delle imprese, nuove opportunità professionali, sono alcune delle sfide che più stanno a cuore al presidente di Confindustria Marche, Roberto Cardinali.

Presidente quali saranno i settori più colpiti dai dazi Usa? Tra questi c’è l’agroalimentare visti i dazi al 107% sulla pasta?

"Gli effetti li dobbiamo ancora vedere, nell’arco di quest’anno il principale problema per i mercati di tutto il mondo è stato l’incertezza delle politiche economiche statunitensi. L’impatto reale dei dazi lo comprenderemo nei prossimi mesi. Chiaramente la prospettiva di dazi al 107% per la pasta, uno dei comparti più in salute della nostra regione, preoccupa".

Perché considerate così importante l’istituzione del tavolo regionale per la politica industriale? E cosa vi aspettate dalla nuova giunta?

"E’ fondamentale perché serve a costruire insieme un programma di politica industriale delle Marche con al centro proprio l’industria, motore dell’economia marchigiana e strumento di coesione sociale. Le sfide sono molteplici, sono sintetizzate nel documento consegnato ai candidati presidenti durante la recente campagna elettorale".

Lei ha dichiarato che la Zes è una grande opportunità. Sarà oggetto di confronto nel tavolo regionale?

"Ci aspettiamo che lo sia, è uno degli argomenti più sentiti dagli imprenditori. In particolare ci interessano due aspetti: le misure compensative per i territori che non beneficeranno di agevolazioni fiscali e la futura revisione dei Comuni che potranno goderne".

Secondo il presidente Istao, le Marche nei prossimi 10 anni, per compensare il calo demografico, dovranno puntare su infrastrutture, innovazione, formazione di giovani, donne, ultra 65enni e una immigrazione legale e gestita. Condivide?

"Da anni sosteniamo che la crescita delle infrastrutture, fisiche e immateriali, è cruciale per l’attrattività del territorio. Innovazione, formazione di qualità, diversificazione di prodotti e mercati sono questioni di rilievo per rendere le imprese più strutturate e capaci di affrontare i cambiamenti".

Molti giovani lasciano le Marche, come invertire il trend?

"Non ci sfugge l’urgenza di un’azione integrata pubblico-privata, che incrementi servizi, trasporti, formazione di alto livello: un lavoro da fare in sinergia con le istituzioni e le università. Le imprese devono investire su innovazione, internazionalizzazione, nuove tecnologie, intelligenza artificiale, alzando il livello delle competenze per aprire nuove opportunità professionali".

Quali sono gli interventi necessari per le imprese e per limitare crisi aziendali importanti come Beko e Fedrigoni?

"Per migliorare la competitività e stimolare la crescita, anche dimensionale, le imprese dovranno fare leva sugli investimenti e sul capitale umano, accelerare i processi di diversificazione, aggregazione e sviluppo di progetti in filiera. È importante superare alcuni vincoli strutturali, per dare alle imprese un contesto che sia una leva e non una zavorra. Qui torniamo al discorso delle infrastrutture logistiche, digitali ed energetiche, ad alcuni servizi essenziali come la gestione dei rifiuti, affinché abbiano costi competitivi, a una pubblica amministrazione capace di velocizzare e semplificare i processi".

Anche nel settore calzaturiero le cose non vanno benissimo. Calano le imprese, gli occupati, l’export: come reagire?

"Il comparto calzaturiero vive una fase complessa, per il calo della domanda, a cui si aggiungono i conflitti internazionali che hanno penalizzato alcuni mercati significativi. Cambiano i prodotti, le tecnologie, i gusti dei consumatori, dobbiamo interpretare e anticipare i cambiamenti, evolvere mantenendo fede ai nostri valori, apprezzati nel mondo. Se apriamo il distretto, se stimoliamo le collaborazioni tra filiere possiamo portare nuove opportunità".

Lei pochi mesi fa ha dichiarato che “Il cielo rimane nuvoloso, ma sta smettendo di piovere“. Un’analisi ancora valida?

"Direi che l’analisi rimane estremamente attuale, l’elemento di novità è l’istituzione della Zes per le Marche, uno strumento positivo per il sistema produttivo regionale. Inoltre una situazione geopolitica più stabile sarebbe un elemento di maggiore fiducia per i mercati e le imprese".