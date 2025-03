Lo trovano in un lago di sangue, esplode una vena varicosa: 55enne salvato in auto

Ancona, 13 marzo 2025 – Quando l’equipaggio della Croce Gialla è arrivato davanti all’auto, si è trovato dinanzi agli occhi una scena agghiacciante. L’abitacolo dell’utilitaria parcheggiata nei pressi del Pincio, era tappezzato di sangue. Talmente tanto da far credere che quell’uomo, un cinquantenne anconetano, fosse addirittura stato sgozzato o comunque colpito con un’arma.

E invece aveva subito un fatto del tutto naturale, l’esplosione di una vena varicosa che gli aveva tolto parecchio sangue dal corpo. Tanto che la Croce Gialla, dopo averlo soccorso, ha immediatamente trasportato il 50enne con massima urgenza in codice rosso all’ospedale di Torrette. Una scena da film dell’orrore, consumatasi l’altra notte nella zona del Pincio. Era stato proprio l’uomo, con un filo di voce, chiamare il 118 chiedendo aiuto. Mai e poi mai l’equipaggio dell’ambulanza avrebbe pensato di trovarsi davanti una scena simile. Il cinquantenne aveva già perso parecchio sangue e aveva perso i sensi. I sanitari sono intervenuti con tempestività cercando di tamponare la fuoriuscita copiosa di sangue, trattando il ferito sul posto per tentare di tamponare l’emorragia. Ma c’era veramente poco tempo da perdere: l’uomo rischiava di morire. E’ stata chiamata subito l’automedica del 118 che è intervenuta stabilizzando le condizioni di salute del ferito che è stato poi portato in codice rosso avanzato a Torrette.

Preso in consegna all’ospedale regionale, le condizioni del cinquantenne vengono definite stazionarie. Ma avendo perso molto sangue in così poco tempo avrà bisogno di qualche giorno per riprendersi a pieno.

Da appurare le cause che hanno portato alla forte emorragia.

