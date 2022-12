L’albero crollato doveva essere abbattuto

di Marina Verdenelli

Doveva essere abbattuto il pino secolare crollato lunedì sera in via Ascoli Piceno e l’Erap aveva già incaricato una ditta apposita per buttarlo giù in sicurezza anche se non spettava solo a loro farlo. La conferma arriva dallo stesso ente regionale per l’abitazione pubblica, quello che gestisce il 20% delle abitazioni che si trovano nel maxi condominio, all’altezza del civico 118, dove si è sfiorata la tragedia. Un condominio fatto per la maggior parte di proprietari privati, 55 famiglie dislocate in palazzine diverse, che negli anni hanno riscattato le abitazioni popolari (16 sono ancora quelle Erap). "Un mese fa è arrivato un sollecito per quell’albero – spiega Andrea Baldassarri, ingegnere dell’Erap – non era sicuro e si doveva abbattere. Un sollecito che non riguardava solo noi come ente pubblico perché abbiamo solo una piccola parte ma purtroppo siamo sempre gli unici che si attivano. Trattandosi di un albero secolare abbiamo dovuto seguire le procedure previste, interpellando il Comune per avere l’autorizzazione a farlo tagliare perché senza si va sul penale. Il via libera ci è arrivato dieci giorni fa e avevamo già fatto richiesta ad una ditta specializzata per intervenire ma non ha fatto in tempo".

L’Erap si sarebbe accollata la spesa dell’intervento e poi avrebbe chiesto la parte a tutti gli altri condomini, privati compresi. "Avevamo chiesto un intervento di massima urgenza – dice Baldassarri – non so se le festività di mezzo abbiamo rallentato l’intervento. Dove l’Erap ha la piena proprietà risolviamo le cose tempestivamente ma dove siamo vincolati al privato le cose si complicano. L’assicurazione? Noi l’abbiamo già attivata per la nostra parte, vediamo gli altri condomini se la hanno". A peggiorare la situazione sarebbe anche la mancanza di un amministratore condominiale unico, che faccia da coordinatore tra le varie palazzine che compongono il maxi condominio circondato da un’area verde. Ciascun palazzo avrebbe un proprio amministratore condominiale e questo non snellisce le procedure.

Ieri mattina l’Erap ha inviato degli operai per far portare via i pezzi di tronco del pino che occupavano ancora la strada, rimasta chiuso per circa 500 metri, da dopo la pasticceria Orazio fino al semaforo, fino all’ora di pranzo. La pulizia, trattandosi di un albero in un’area privata, sarebbe spettata a tutto il maxi condominio. Alcuni residenti se la sono presa con gli operai che lavoravano, lamentando disagi. L’inquilino che abita nell’appartamento Erap davanti al quale si trovava l’albero piombato poi su via Ascoli Piceno, pretendeva che la ditta sistemasse anche il cortile davanti casa sua, rimasto con il pezzo di tronco e il terreno sollevato. Sul posto è arrivato in mattinata anche l’assessore alla sicurezza Stefano Foresi, rimasto la sera prima fino a tardi a seguire le procedure di intervento dei pompieri che hanno lavorato fino alla notte per liberare le auto e tagliare il grosso tronco. "La manutenzione non spetta al Comune – ha precisato – quella è per lo più proprietà privata. Gli altri due alberi? Stiamo guardando anche quelli, se servono permessi. Per quello caduto il Comune aveva già provveduto a novembre a segnalare all’Erap di abbatterlo. Il permesso per abbatterlo è stato rilasciato il 16 dicembre".