"L’albero della vita, un aperitivo Appennello" alla Cantina Mezzanotte

Volete trascorrere una serata diversa dal solito? Allora un suggerimento potrebbe venire dalla Cantina Mezzanotte di Senigallia, dove venerdì (ore 20) si terrà l’evento ‘L’albero della vita, un aperitivo Appennello’. Lo slogan è ‘dipingi, sorseggia e socializza con Appennello’. Come si legge nella presentazione, ‘tu porta la fantasia e la voglia di divertirti, tutto il materiale necessario per dipingere te lo forniamo noi. Cibo e bevande non sono incluse, ma sono disponibili nel locale che ci ospita’. Alla guida dei pennelli ci sarà l’artender Serena Tiberio, artista del team di Appennello, che accompagnerà gli ospiti nella creazione di un’opera ispirata allo stile romantico e senza tempo di Klimt. Prenotazioni: www.eventbrite.it/e/852285698467.