L’albero delle poesie vicino al Fioretti

Dallo scorso fine settimana, i castelfrettesi hanno un motivo in più per sedersi in una delle panchine vicino all’ingresso dello stadio Fioretti, all’ombra dell’albero di via Tommasi che estende i suoi rami come a loro protezione, da sempre punto di riferimento per chi ama passeggiare immerso nella natura. La sosta, infatti, sarà anche l’occasione per leggere una poesia: Stefania Borgognoni, residente di Castelferretti e da sempre impegnate nelle attività di volontariato del paese, ha voluto appendere ai rami dell’albero una ventina di poesie, scelte personalmente, scritte in epoche diverse da autori italiani e stranieri. Sono testi che parlano di natura, di vita di paese, di emozioni e, più in generale, che invitano a fermarsi e riflettere. L’idea è stata proposta al Comune, che ha accolto positivamente il progetto.

"La mia idea de ‘L’Albero della Poesia’ è stata ispirata dal libro ‘Abitare poeticamente il mondo’ di Christian Bobin, scrittore e poeta francese, il quale suggerisce che la poesia non è confinata alle pagine di un libro, ma può essere vissuta come un atteggiamento, un modo di percepire e interagire con il mondo che ci permette di cogliere la bellezza e la profondità nascoste nelle cose semplici e quotidiane – spiega Stefania Borgognoni –. La poesia quindi è presente sempre nella nostra quotidianità, se le diamo ‘spazio’, non è qualcosa d’altro, né accessibile a pochi, ma anzi, è uno strumento, un metro, una chiave di lettura per guardare con maggiore attenzione, per leggere il presente con occhi diversi, per vivere le piccole cose in modo nuovo. L’albero della poesia concretizza questo concetto, lo rende visibile, tangibile reale agli occhi di tutti. Le poesie, come le altre forme di Arte, si prestano ad infinite letture, significati ed emozioni, che ciascuno può darne, senza una giustezza. È ciò che provocano, ciò che fanno scaturire nell’animo, la vera ricchezza".