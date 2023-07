L’AlbinoLeffe vince a Sesto San Giovanni 0-3: Pro Sesto punita

Poche certezze, tante novità. Quelle che Pro Sesto e AlbinoLeffe, entrambe reduci da un’operazione di rinnovamento molto profonda, hanno messo alla prova nell’amichevole dello stadio Breda. La sfida, disputata a porte chiuse, è stata vinta per 3 a 0 dalla compagine bergamasca. L’AlbinoLeffe ha colpito subito con un colpo di testa di Salvatore Longo. Nella ripresa, inevitabilmente caratterizzata da una raffica di cambi su entrambi i fronti, ha raddoppiato Rrok Toma, sempre di testa. Ha poi triplicato su calcio di rigore il neoacquisto Cristian Carletti.

I padroni di casa nel primo tempo hanno scommesso su un tridente offensivo tutto nuovo, formato dai neoacquisti Barranca, Arras e Florio. L’AlbinoLeffe, invece, inizialmente ha preferito andare sull’usato sicuro: cioè, ha schierato una formazione molto simile a quella dello scorso campionato: le uniche novità il centrocampista Zanini e lo stesso Longo.

Sulla sponda sestese c’è da confrontarsi con l’ingombrante paragone della scorsa annata: la Pro Sesto 2022-2023, costruita dal diesse Christian Botturi e allenata da Mattia Andreoletti, ha conquistato il quarto posto ed è poi approdata ai playoff nazionali. Alla nuova Pro Sesto, riaffidata a Francesco Parravicini ed assemblata da Gianni Califano, non si chiede così tanto. Il primo traguardo deve essere una tranquilla salvezza. La stessa che insegue anche l’AlbinoLeffe, salvatosi solo grazie al successo playout sul Mantova. Un traguardo che dovrà inseguire il gruppo ora guidato da Giovanni Lopez, chiamato a prendere il posto di Claudio Foscarini. "Perdere - commenta il presidente sestese Gabriele Albertini - ovviamente non fa mai piacere. Il risultato, oltretutto, è troppo severo nei nostri confronti. Ma è anche vero che questi incontri servono soprattutto per mettere chilometri nelle gambe e per assimilare i nuovi schemi".

Sergio Gianni