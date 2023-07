L’Alcione è pronto ora tocca al mercato

Dopo lo storico ripescaggio in C l’Alcione Milano vedrà questa settimana entrare nel vivo il mercato. Gli orange meneghini che sono pronti a giocare le gare interne all’arena civica Gianni Brera non vedono l’ora di formalizzare l’iscrizione. Intanto per quanto concerne la rosa il trequartista Andrea Invernizzi e i mediani Stefano Bonaiti e Andrea Pio Loco continueranno a fare parte del gruppo allenato dal riconfermato tecnico Giovanni Cusatis. Dal completo allestimento dell’organico da parte del ds Matteo Mavilla si potrà poi capire se il sistema di gioco prescelto per la prima avventura nel professionismo sarà ancora improntata al 4-3-1-2 o se verrà studiata nel precampionato qualche alternativa.

L.D.F.