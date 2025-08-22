L’alga tossica a Portonovo. Bagni vietati nel tratto tra Ramona e la Torre

L’alga tossica ostreopsis ovata colpisce ancora in questa fine di agosto e di stagione estiva e dopo il lungo stop alla balneazione al Passetto, che resta purtroppo attivo, va a incidere anche su un pezzo della spiaggia di Portonovo. Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ieri pomeriggio ha firmato l’ordinanza urgente 117 con cui dispone il divieto di balneazione temporaneo sul litorale di Portonovo, da Ramona e fino al Molo, mentre il resto dell’arenile resta fuori dai divieti e dagli obblighi.

Confermati i divieti al Passetto e alla Scalaccia, dalla morsa dell’alga si salva soltanto Mezzavalle, altra spiaggia dove sarà possibile fare il bagno nei prossimi giorni, meteo permettendo, seppur in mezzo a Scalaccia e Ramona dove invece non si può. Insomma, un’ordinanza sindacale a ‘macchia di leopardo’. Sempre ieri, in tarda mattinata, l’Arpa Marche, l’agenzia regionale per l’ambiente, ha diffuso i risultati dei prelievi di acqua effettuati mercoledì lungo tutta la costa del Conero, da Portonovo appunto fino al Passetto. Risultati poco favorevoli visto che per la prima volta è stata rilevata un’alta concentrazione della ostreopsis ovata anche a Portonovo. Questo, nel dettaglio, il report diffuso ieri proprio dall’Arpam. Passetto (campione del 20/08/25): rilevati 447.500 cell/L, un valore in calo rispetto al picco di 2.900.000 cell/L del 12 agosto e di 1.100.628 cell/L del 13 agosto, ma ancora ben oltre la soglia della fase di emergenza (30.000 cell/L); Pietralacroce (campione del 20/08/25): riscontrate 281.200 cell/L, in diminuzione rispetto al dato del 13 agosto (1.100.000 cell/L), ma ancora in fase di emergenza; Portonovo (campione del 20/08/25): registrate 121.120 cell/L, valore anch’esso inserito in fase di emergenza: "I dati mostrano una fase di progressiva riduzione delle concentrazioni nelle aree di Ancona maggiormente colpite - Passetto e Pietralacroce -, pur restando sopra i livelli di sicurezza. Al contrario, per la località di Portonovo si osserva un recente incremento con superamento della soglia di emergenza" scrivono nel rapporto gli esperti dell’Arpa Marche. I prossimi prelievi sono previsti non prima di alcuni giorni, ma al momento il penultimo fine settimana di agosto appare compromesso per le spiagge colpite dall’ordinanza. Ad avere la peggio resta la spiaggia urbana del Passetto, ufficialmente senza balneazione (sono molti coloro che si tuffano lo stesso incuranti delle conseguenze) da dieci giorni e soprattutto dall’immediata vigilia di Ferragosto. Giovedì l’Arpam aveva diffuso i risultati dei campionamenti effettuati nelle spiagge che vanno da Sirolo a Porto Recanati, anche qui con una sorta di divieti a ‘macchie’: a Sirolo e a Porto Recanati balneazione consentita perché la concentrazione di alga tossica era bassa, mentre a Numana, esattamente in mezzo, l’ostreopsis ovata era sopra il limite di emergenza. Dal Comune alcune precisazioni: "Il provvedimento di divieto si rende necessario dato un potenziale rischio derivante da contatto, inalazione e da ingestione. Le autorità sanitarie raccomandano di non consumare molluschi, granchi e ricci di mare pescati nella due zone interessate. La società AnconaAmbiente provvederà alla pulizia della battigia e alla rimozione di alghe per impedirne l’accumulo".