L’alga tossica fa la grazia: "Liberato" anche il Passetto. Il sindaco revoca l’ordinanza: "Qui l’estate non è mai finita"

Tre settimane senza bagni e senza stazionare sulla riva, l’alga tossica però non ha frenato gli habitué del Passetto. Lungo la spiaggia cittadina, quella sotto l’ascensore e che più delle altre ha riscontrato alte concentrazioni della ostreopsis ovata, la microalga marina tipica dei mari tropicali ma ormai da anni ben radicata anche nelle acque dell’Adriatico, i bagnanti non hanno rinunciato a concedersi un po’ di mare. "Non ho notato uno svuotamento della spiaggia – ha spiegato Claudio Cerusico, titolare dello stabilimento Il Valentino, del bar annesso e del ristorante della palafitta che ieri mattina era puntualmente al mare – la gente c’era, l’unica differenza è stata che solo in pochi facevano anche il bagno.

Non ho visto nemmeno gente troppo preoccupata per questa alga, gli stagionali venivano, la clientela è stata più o meno la stessa di sempre, c’erano anche bambini, non ci sono stati malori". Anche lo stesso Cerusico non ha rinunciato al mare in questi giorni e ha goduto di ottima salute. "Non mi sono mai mosso dalla spiaggia – ha continuato l’operatore – al Passetto ci sto da 40 anni, sono un passettaro doc io, sono nato qua, ho la mia grotta e l’alga non mi ha dato nessun disturbo, forse un lieve prurito agli occhi ma niente di serio, tutto già superato. Non ho visto tutto questo allarmismo e poi in generale io sono una persona sempre ottimista che cerca di vedere le cose in maniera positiva". Ieri mattina, dopo l’annuncio del Comune che attraverso i canali social aveva avvisato che in giornata avrebbe revocato l’ordinanza per il divieto di balneazione che insisteva al Passetto dal 5 agosto scorso, i frequentatori della spiaggia si sono buttati in acqua più volentieri e nell’arco della giornata le presenze non sono mancate per godersi gli ultimi scampoli d’estate.

"Non dico che siamo completi – ha osservato Cerusico – ma quasi. L’alga da noi ormai è avvezza, la conosciamo, torna puntuale ad ogni stagione e ci abbiamo fatto l’abitudine. Non ho avuto riscontri di persone che hanno avuto effetti sulla salute per l’alga nemmeno dai nostri bagnini. Noi siamo rimasti sempre aperti con tutti i servizi". Anche il bagnino di salvataggio, Adrian Borodenko, conferma che non ci sono stati effetti collaterali sui bagnanti e nemmeno su di lui per l’alga ma ha però notato un calo di presenze in spiaggia. "Per tre settimane – ha commentato – sembrava già settembre". Ieri mattina c’erano qualche ombrellone e lettino chiusi ma nel primo pomeriggio la spiaggia si è ripopolata. I bagnanti erano sui lettini a prendere il sole e anche sugli scogli che caratterizzano la spiaggia del Passetto. Qualcuno si godeva il fresco anche lungo il bagnasciuga.