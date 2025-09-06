L’alga tossica torna al Passetto. Bagni vietati

Ripresa la fioritura dell’alga tossica, nuova ordinanza di stop alla balneazione per le spiaggia del Passetto e della Scalaccia.

A rendere noti gli ultimi risultati dei prelievi di acqua dalle acque tra Ancona e il Conero è stata l’Arpam che ieri mattina ha diffuso un bollettino. Ennesimo allarme alla vigilia di uno degli ultimi fine settimana della stagione estiva 2025, anche se tutti sperano in un autunno ‘caldo’ e avanzato. Salva l’intera baia di Portonovo, da Mezzavalle alla Capannina, unica zona franca del Conero a rientrare nei valori al di sotto dell’emergenza, visto che pure Sirolo e Numana stanno di nuovo facendo i conti con l’influenza negativa dell’alga Ostreopsis Ovata.

Dopo il calo registrato nell’ultima settimana di agosto, i dati di inizio settembre hanno fatto segnalare, purtroppo, una ripresa della proliferazione algale, con valori nuovamente in fase di emergenza in più località della costa. Per quanto riguarda il litorale di Ancona i campionamenti effettuati dall’Arpam nelle giornate del 3 e 4 settembre scorsi evidenziano un nuovo incremento delle concentrazioni dell’alga tossica Ostreopsis ovata al Passetto con 836.800 cell/L (la soglia di sicurezza non deve superare il limite di 30mila cell/L, quindi questi valori sono molto al di sopra della soglia di sicurezza). A Pietralacroce (spiaggia della Scalaccia) il valore registrato è stato di 72.000 cell/L. Di conseguenza è stata adottata una nuova ordinanza che vieta la balneazione e lo stazionamento presso le due stazioni balneari.

L’esposizione a Ostreopsis cf. ovata, come ormai noto, può determinare sintomi a carico delle vie respiratorie (tosse, mal di gola, riniti, difficoltà respiratorie), nonché disturbi oculari e cutanei in caso di contatto diretto con l’acqua. I prossimi campionamenti sono previsti all’inizio della prossima settimana.