L’allarme cinghiali: "Siamo fuori controllo. Serve un piano urgente di abbattimento"

Nella morsa dei cinghiali. Ne abbiamo scritto e riscritto nel corso degli ultimi anni, ma a quanto pare il problema è lontano da una soluzione finale. Danni alle colture, rischi nei perimetri urbani: i cinghiali dalle zone collinari e montuose si sono spinti fino a valle, arrivando persino nelle città costiere come Ancona e Falconara. Ne abbiamo parlato con il Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche.

Secondo le vostre stime, a quanto ammontano i danni provocati alle colture della nostra provincia dalla fauna selvatica?

"I danni nella provincia di Ancona ammontano a circa 250mila euro l’anno. Negli ultimi 5 anni sono state inoltrate oltre 1.300 richieste di risarcimento danni soprattutto per cereali, girasole e legumi. A livello regionale parliamo di circa 2 milioni di euro l’anno, compresi i sinistri stradali".

Quali sono gli strumenti adottati da Coldiretti per combattere il proliferare dei cinghiali?

"La nostra associazione si batte da anni per superare una normativa dettata dall’ideologia e totalmente insufficiente a regolamentare il fenomeno. Si partiva da zero o quasi. Basti pensare che era perfino vietato all’agricoltore munito di licenza di caccia di poter intervenire all’interno dei propri terreni. Il lassismo di ieri ci ha portati alla situazione fuori controllo di oggi: per questo serve un Piano straordinario di abbattimenti e il Priu, il Piano di controllo sanitario da attivare quale prevenzione, nel caso dovesse insorgere un focolaio di peste suina africana. Occorre inoltre dare la possibilità di intervenire tutto l’anno, anche in aree protette e nei centri urbani come previsto dalla normativa nazionale, un’attenta e trasparente gestione dei dati sulla presenza, sui luoghi, sul tipo dei danni, sulla loro quantificazione considerando anche il doloroso capitolo legato alla sicurezza stradale e ai numerosi sinistri che causano feriti anche gravi ogni anno".

Ultimamente ci siamo occupati dei danni per le scorribande dei cinghiali nel parco della Gola della Rossa. Quali sono le aree più colpite oltre a questa?

"In provincia di Ancona non possiamo non citare il Parco del Conero. L’Ente stanzia ogni anno 60mila euro per danni all’agricoltura e danni stradali. Nel 2024 appena passato sono stati spesi 28mila euro per le aziende agricole e 25mila per gli automobilisti".

I cinghiali sono arrivati anche nelle città: che cosa si dovrebbe fare secondo lei per contenerli?

"La Regione deve definire percorsi formativi per dare agli operatori coinvolti un’adeguata professionalità per gli interventi di controllo. Lo prevedono le direttive impartite con il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica varato dal Governo a luglio 2023. In città, o comunque nei contesti più critici, se ne è rilevata la presenza occorre intervenire con gabbie e chiusini. Ne va della sicurezza dei cittadini".

È possibile ridurre il numero solo con il metodo selettivo?

"No, affatto. Occorre intervenire a più livelli e su più fronti. Dobbiamo avere bene in mente che questa problematica riveste aspetti per la produzione, economici per i danni alla filiera e, in ultimo, anche sanitari".

Avete avuto risposte da parte della Regione in termini di risarcimenti?

"La Regione ha assicurato 500mila euro per pareggiare tutto il 2024 anche negli Atc commissariati dove gli agricoltori danneggiati si erano visti contestare le richieste. Questo allineamento sarà propedeutico per la riorganizzazione di questi enti attraverso uno statuto unico con forme di risarcimento più veloci, che ponga fine a un sistema che aveva portato ad avere tanti piccoli feudi di potere autoreferenziale. In questi anni il confronto è stato costante, a volte aspro ma sempre finalizzato a trovare le soluzioni migliori per ripristinare l’equilibrio ambientale, salvaguardare una biodiversità altrimenti compromessa e difendere l’economia rurale dei nostri territori".