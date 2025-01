L’allarme del procuratore Rossi: "Qui c’è un’emergenza femminicidi"

"Una regione tutto sommato tranquilla dove la vera emergenza sono i femminicidi. C’è qualcosa che a livello di prevenzione non funziona, non riusciamo ad estirpare una mentalità padronale che contamina anche i giovani". Così Roberto Rossi, procuratore generale per la Corte d’Appello di Ancona, ha reso noto ieri mattina uno dei dati più preoccupanti a due giorni dall’inaugurazione dell’anno giudiziario delle Marche, che si terrà domani nella cornice della Mole Vanvitelliana (è la prima volta che si celebrerà al Lazzaretto). Rispetto al 2023 le donne morte per mano di un uomo sono state 10 se si tiene in considerazione l’anno solare e 9 se si considera l’anno giudiziario che va da maggio 2023 a giugno 2024. In quello precedente i femminicidi sono stati 7. Tre in più tenendo conto di questo numero. "E’ un dato che stona in una regione che ha una qualità di vita elevata – ha osservato il procuratore – una regione anche colta ma non riusciamo ad invertire la rotta nonostante un’intensa attività di contrasto di procure e forze dell’ordine. C’è questa mentalità per cui la donna deve sempre rendere conto all’uomo, il fidanzamento deve essere sempre un legame eterno e solo l’uomo può scioglierlo".

Nel panorama dei reati di violenza di genere non sono in aumento solo i femminicidi ma anche i reati persecutori come lo stalking e i maltrattamenti in famiglia. "Non sempre il freno delle misure come il divieto di avvicinamento e lo stesso braccialetto elettronico funzionano – ha aggiunto Rossi – Non è semplice valutare quando la violenza è contenuta, spesso non c’è nemmeno la consapevolezza nella donna. E’ la stessa vittima che non riesce a rendersi conto del grado di pericolosità che ha di fronte".

Nel caso del femminicidio di Cerreto d’Esi, quello di Concetta Marruocco, avvenuto il 14 ottobre del 2023, proprio il braccialetto elettronico non funzionò, non si attivò suonando quando il marito della donna era riuscito ad entrare in casa. "C’è una indagine in corso su quel mal funzionamento – ha detto il procuratore – vedremo. E’ sempre difficile capire quando la misura è efficace e non si può intervenire sempre con il carcere. C’è un margine di incertezza nell’intervento, ci sono stati casi anche di sottovalutazione del pericolo, non è semplice capire".

Per il distretto di Ancona le denunce per casi riconducibili a violenze di genere sono in aumento e passano da 424 del 2023 a 484 del 2024. Sessanta in più che divisi su 12 mesi fanno 5 casi in più ogni mese. In diminuzione i casi di violenza sessuale. Nel quadro generale dei reati la situazione "non è drammatica – ha sottolineato Rossi – non ci sono picchi particolari di fenomeni criminali, non ci sono rapine a portavalori, quartieri dove non si può entrare, la vera emergenza sono solo i femmincidi".

Il procuratore generale ha osservato anche come "sta finendo in regione l’effetto Covid che aveva fatto abbassare i fascicoli in entrata, stiamo tornando alle statistiche pre-pandemia". Sul pericolo delle infiltrazioni di associazioni criminali "l’attenzione continua ad essere massima – ha detto Rossi – perché si inseriscono dove ci sono soldi, in appalti pubblici, nel post ricostruzione terremoto e nel post alluvione e nella gestione dei rifiuti".