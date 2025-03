L’allarme della Cgil: "Siamo in crisi industriale"

Economia Ancona: la produzione industriale come quella a livello nazionale. E cioè ferma da 23 mesi. Tre grandi crisi aziendali nella provincia, per un totale di circa 600 lavoratori coinvolti. La cig, cassa integrazione, è cresciuta del 20,7% nel 2024 rispetto al 2023 per un totale di 7 milioni e 700mila ore; i settori più colpiti sono il tessile e l’abbigliamento con +691% di ore, trasporti e comunicazione con +216%, chimico-gomma-plastico con +50%.

"Siamo in piena crisi industriale – dichiara Gianluca Toni, segretario generale Cgil Ancona – e questo, nonostante le risorse legate al Pnrr che hanno portato ad Ancona circa 420 milioni di euro. Per questo motivo, occorre un piano straordinario di investimenti pubblici e privati per rilanciare la manifattura". In questo contesto di difficoltà generale, è necessario, continua Toni, "fare i conti con le grandi crisi aziendali della provincia: la Beko che ha previsto 225 esuberi sugli impiegati e 68 sugli operai, la Imr, ex Caterpillar, che interessa 92 lavoratori, la Giano srl, gruppo Fedrigoni, che coinvolge circa 195 lavoratori. Preoccupa poi la situazione dello stabilimento Cnh di Jesi: da diversi mesi, il gruppo sta affrontando una crisi profonda del settore agricolo generata dalla contrazione del mercato europeo e c’è incertezza per il futuro dei circa 800 lavoratori. Va sottolineato che, sin d’ora, sono già uscite dall’azienda 127 persone con accordo sindacale; a maggio è previsto l’incontro per il nuovo piano industriale".

L’assemblea ha poi lanciato la campagna per i 5 referendum relativi al lavoro e alla cittadinanza. “L’obiettivo della Cgil è quello di ridare dignità e tutele al mondo del lavoro attraverso il voto democratico dei cittadini".