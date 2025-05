L’allergologo Bonifazi: "Mi sono dimesso apposta. Quello è un inceneritore"

Professor Bonifazi, la partecipata assemblea pubblica di venerdì pomeriggio a Tavernelle ha chiarito che gli abitanti del quartiere l’impianto di cremazione non lo vogliono: cosa succede adesso? "Questa domanda andrebbe girata al sindaco e alla sua giunta. Forse l’assemblea doveva arrivare prima e soprattutto i due Comitati, ossia quello ‘Porto-Città’ e adesso ‘Aria Nostra’ avrebbero dovuto unire gli sforzi da tempo per sollecitare le istituzioni a una politica ambientale con fatti e non parole per migliorare gli aspetti ambientali".

Perché le cose dovevano muoversi prima? "Perché dei dubbi e dei pericoli di quell’impianto il sottoscritto ne ha parlato parecchio tempo fa, all’indomani dell’annuncio del sindaco e dei primi atti della giunta. Proprio attraverso il vostro giornale avevo messo in guardia tutti. Le cose emerse nell’assemblea di ieri io le ho dette allora alla politica anconetana".

L’hanno ascoltata? "No e infatti l’impianto di cremazione a Tavernelle è stato il motivo principale delle mie dimissioni ancor prima di iniziare il mio incarico di consulente del comune per l’ambiente".

Entriamo nel merito: perché dire no a quell’impianto? "Una premessa, quello è un inceneritore a tutti gli effetti definito dal legislatore industria insalubre di Tipo 1. Al sindaco avevo presentato delle proposte alternative, da una raccolta differenziata cremando solo le salme a prestare grande attenzione alle riesumazioni delle bare dei vecchi defunti".

Cioè? "Evitando le dispersioni di metalli pesanti come il mercurio in relazione alle otturazioni dentali. Il mercurio, tanto per capirci, provoca gli effetti più pericolosi per la salute".

Cosa ci dice sul tema dei fumi prodotti dall’impianto? "Tra le caratteristiche tecniche presenti nella gara non c’è chiarezza sulla dispersione di elementi radioattivi o i sali di platino frutto di interventi terapeutici per le patologie dei defunti. Per altro si parla di abbattimento delle polveri, ma intercettare le ultra fini, diverse dalle PM 2.5, è praticamente impossibile. Inoltre le particelle ultra fini non sono normate come soglia di pericolosità per la salute".

Quindi il sito di Tavernelle non è adatto? "Certo che no, andava fatto in campagna, magari dentro uno dei vari cimiteri frazionali del Comune, al netto di approfonditi studi. Era l’altra proposta che avevo fatto al sindaco, ma neppure in questo caso sono stato ascoltato. La cosa più grave, inoltre, è che adesso si parte con un forno, ma nel bando di gara è previsto il raddoppio e quindi la fonte di inquinamento raddoppierà. A quel punto servirebbe la Vas (Valutazione ambientale strategica, ndr.), cosa che invece adesso non è richiesta, ecco come è stato aggirato quel vincolo. Mi faccia aggiungere una cosa...".

Prego. "La Regione avrebbe dovuto produrre un piano di coordinamento per stabilire le soglie emissive dei forni. In assenza di ciò, prendere in esame dalla giunta comunale le soglie emissive della Regione Toscana non è stata una bella mossa".

L’impianto, oggettivamente, servirà anche per fornire un servizio alla cittadinanza e realizzare introiti. "Serve un compromesso, ma la salute è prioritaria rispetto all’economia, anche perché in questo caso gli inquinanti emessi sono definitivi eterni che si accumulano e la loro azione è di tipo cancerogeno".