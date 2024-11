L’allergologo Bonifazi: "Ora facciamo chiarezza"

Bonifazi *

Egregio direttore, è mio dovere, a difesa della mia onorabilità e reputazione, contestare l’articolo pubblicato sul vostro giornale il 31 ottobre scorso a seguito della interrogazione della consigliera Giangiacomi sul PIA2 rivolta al sindaco Silvetti in occasione del Consiglio comunale, dal titolo ‘Il rebus ambiente Stop definitivo al Pia2 - La colpa è di Bonifazi. Tutto passa all’Arpam’. Tengo a precisare che mai alcun ‘contratto di consulenza’ ho stipulato con il Comune di Ancona, stante che mai ho rivestito formalmente il ruolo di coordinatore scientifico del Progetto PIA2 sull’inquinamento, pur avendolo elaborato. In particolare, tengo a smentire che vi sia stata una mia condivisione del PUMS con il suo giornale. Nell’articolo, infatti, si riporta il commento del sindaco Silvetti il quale asserisce che, dopo che io avevo chiesto la copia del PUMS, questo è stato pubblicato sul suo giornale tanto che a detta del primo cittadino ’ci ha fatto venire qualche dubbio. La condivisione di documenti è cosa molto delicata e va fatta quando c’è fiducia’. Considerato che mi ritengo completamente estraneo a tale incresciosa vicenda, attendo una sua dichiarazione che vada a confermare la mia posizione. Preciso, inoltre, che Silvetti era da tempo a conoscenza – e dunque non l’ha appreso dai giornali - della mia contrarietà sia alla realizzazione dell’impianto di cremazione che al trasferimento dell’ex Savoia, in quanto acclarato scientificamente che in entrambi i casi inalare quantità rilevanti di polveri sottili e altre sostanze nocive presenti nell’aria circostante i due siti, anche se per periodi brevi (mesi o pochi anni) può provocare la comparsa di vari tipi di malattie o di aggravare quelle esistenti nei soggetti esposti. Su altre iniziative, stante la loro inidoneità al raggiungimento degli obiettivi programmati con il PIA2 di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, avevo espresso tutte le mie perplessità. Anticipo che, previa esatta verifica del contenuto sia della interrogazione della consigliera Giangiacomi rivolta al sindaco Silvetti, nonché della risposta da costui fornita in occasione del Consiglio comunale del 30 ottobre, mi riserverò di tutelare i miei diritti nelle opportune sedi giudiziarie.

* Allergologo

Egregio professor Bonifazi, in considerazione della reciproca e proficua collaborazione di questi anni, come allergologo prima e come esperto in scienze ambientali, non abbiamo mai nutrito alcun dubbio sulla sua correttezza e alta competenza, così come non c’erano dubbi, a nostro avviso, su come realmente fossero andate le cose, come ben specificato nella sua nota. L’intervento del sindaco in quella seduta del consiglio comunale, anche a noi era apparso sproporzionato rispetto alla realtà verificabile e documentabile sulla non condivisione del documento tra lei e il nostro giornale.