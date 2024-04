L’allerta dei residenti. Rumori e strani odori, l’officina era abusiva. Via a sequestri e multa

Riparava moto e scooter senza però averne il titolo perché il suo era solo un negozio per la vendita. A scoprire un’officina abusiva è stata la polizia, la sezione amministrativa e di sicurezza insieme alla polizia giudiziaria del compartimento polizia stradale. Gli agenti si sono attivati dopo alcune segnalazioni fatte da cittadini e arrivate ai vigili del fuoco che le hanno inoltrate alla questura. I poliziotti hanno organizzato un sopralluogo a sorpresa. Giovedì il blitz, in due locali che si trovano tra il ponte della Ricostruzione (sopra Vallemiano) e piazzale Europa. L’officina c’era e c’erano anche diversi mezzi in attesa di essere riparati. Per la questura era completamente abusiva.

Un’officina specializzata in riparazioni di motocicli, piena di pezzi di ricambio e accessori al suo interno. Ad allertare i pompieri sono stati i residenti che chiamavano il comando di via Bocconi, al 115, sentendo dei forti odori di carburanti e rumori molesti dei motori in prova, a tutte le ore del giorno. Le esalazioni avrebbero infastidito molto le palazzine vicine che hanno chiamato sospettando già qualcosa di irregolare. Nei due immobili controllati c’è una rivendita di motoveicoli e accessori, un negozio che è regolare per questo titolo ma insieme era stata allestita anche l’officina che si occupava delle riparazioni. Sono stati trovati al suo interno ponti elevatori meccanici e piani da lavoro con numerosi strumenti e materiale da riparazione. Il titolare, un 63enne, non avrebbe però mai comunicato alle autorità preposte l’inizio dell’attività censita.

I poliziotti hanno proceduto a sequestrare il materiale da lavoro non autorizzato, un ingente quantitativo, contestando al titolare una multa di 5mila euro per la violazione delle norme regionali sul commercio. Sono in corso accertamenti di tipo fiscale per verificare eventuali irregolarità legate alla fatturazione dei lavori di riparazione svolti. Sempre giovedì la polizia ha notificato ad un’altra attività al Piano provvedimenti per una maxi sanzione di 2.500 euro per aver impiegato un lavoratore in nero.

Nei controlli del servizio denominato "Alto impatto" invece, fatto giovedì, sono state battute dalla polizia le zone del Piano, Archi e stazione. Gli agenti delle volanti, hanno fermato due giovani italiani per un controllo, uno di 24 anni e l’altro di 28 anni. Uno dei due ragazzi ha buttato via una sigaretta artigianale, era uno spinello. Spontaneamente poi entrambi hanno consegnato ai poliziotti un involucro ciascuno, che avevano in tasca, di 5 grammi di hashish dicendo che era per uso personale.

Sono stati denunciati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Sempre la polizia ha fermato un egiziano di 21 anni che aveva il permesso di soggiorno scaduto da più di un anno. E’ stato denunciato anche lui.