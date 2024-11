L’allerta della discordia: il caso del cimitero

Sole pieno e nemmeno una folata di vento per gran parte della mattinata, ma il cimitero di via Santa Lucia è chiuso senza nessun cartello che spieghi il perché: protestavano ieri i cittadini, per lo più anziani, ma anche i commercianti che vendono fiori nei 5 chioschi comunali.

Mercoledì invece con forti raffiche di vento e stessa allerta arancione i cancelli del cimitero sono rimasti aperti e alcuni anziani sono entrati a portare fiori sulla tomba dei loro cari.

Il motivo dell’apertura dei cancelli sarebbe stato che l’avviso mail dell’ordinanza di chiusura di parchi e cimiteri da parte del sindaco è stata letta solo mercoledì mattina stesso quando i cancelli erano stati aperti in maniera automatizzata.

Era stato messo il nastro bianco e rosso per impedire l’accesso ma dopo pochi minuti non ve n’era più traccia. E così i cancelli sbarrati con il cielo azzurro e nemmeno una brezza di vento hanno fatto arrabbiare anche di più ieri.

"Da stamattina non facciamo che ripetere che il cimitero è chiuso da ordinanza del sindaco per via dell’allerta meteo arancione nonostante il sole – spiega Tiziana Gubbi -. Ho mandato via una decina di clienti da stamattina ma noi paghiamo regolarmente l’affitto. Oggi c’è sole e nessuna raffica di vento, l’ordinanza poteva essere revocata in tempi celeri. A questo punto chiediamo di riavere indietro parte dell’affitto che paghiamo al Comune indipendentemente da pioggia e sole, magari le giornate di lavoro perse anche perché l’inverno non è ancora arrivato e per via della manutenzione che non si fa in maniera costante che facciamo chiudiamo ogni volta? Per noi sono giornate di lavoro perso, in più stiamo informando noi i cittadini ignari perchè non tutti, specie gli anziani, hanno municipium. Tra l’altro abbiamo appena ricevuto il bollettino della Tari aumentata anche quest’anno".

"Potevano benissimo revocare l’ordinanza visto il sole – le fa eco un’altra fiorista Eleonora Novello –. A questo punto ci restituissero parte dell’affitto. Il Comune qualche responsabilità se la deve pur prendere".

"E’ arrivata la Tari ed è aumentata e noi siamo qui a non lavorare tutto il giorno nonostante il sole. A questo punto ci vengano incontro. Tra l’altro ieri con quel vento i cancelli erano aperti" le fa eco Anna Maria Giorgini.

"Abbiamo mandato via persone venute da Montemarciano e Falconara per un assurdo allerta meteo che avrebbe potuto benissimo essere revocato" aggiungono le fioriste Monica Sbaffi e la dipendente del chiosco Petrolati.

Una mancanza di comunicazione nell’amministrazione che ha provocato tanto malcontento.