L’allerta per la sicurezza in città. Sinagoghe e cimiteri sorvegliati speciali

Sinagoghe di Capodimonte e Campo degli ebrei sorvegliati speciali. La Digos (reparto della polizia di Stato, acronimo di Divisione investigazioni generali e operazioni speciali) starebbe monitorando da giorni la situazione nei due cimiteri ebraici, a Tavernelle e al Cardeto, insieme alle sinagoghe di via Astagno, nel cuore del centro città. L’allerta è massima. Il livello di guardia sarebbe stato innalzato dalla prefettura di Ancona, d’intesa con la questura dorica, sulla scia di quanto deciso durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi nei giorni scorsi al Viminale (sarebbero 28707 i siti sensibili in Italia, di cui 205 israeliani, in prevalenza diplomatici e religiosi). Il ministero dell’Interno monitora la situazione in tutta Italia e gli occhi dell’antiterrorismo sono ben sgranati anche nel capoluogo. Ancona, è bene ricordarlo, vantava numeri importanti in termini di comunità ebraica. Lo stesso rione di Capodimonte, in passato, è stato un ghetto ebraico e ci sono diverse strade intitolate ad ebrei illustri, in città, come al Passetto. Certo è che l’attività religiosa, tra cerimonie e feste, prosegue. Le sinagoghe, al momento, non sarebbero infatti chiuse.

Intanto, la chiesa cattolica marchigiana esprime "vicinanza ai fratelli delle Comunità ebraiche delle Marche". In un messaggio diffuso ieri si parla di "profondo dolore e trepidazione" nel seguire "i tragici eventi che in questi giorni hanno toccato il popolo ebraico. Nell’esprimere ferma condanna per le aggressioni, i massacri, le brutalità perpetrate ai danni di cittadini inermi e dell’intero Israele, vogliamo farvi arrivare la nostra piena solidarietà, la nostra commozione, la nostra vicinanza nella preghiera e il nostro affetto. Non può esserci pace duratura senza giustizia, senza rispetto dei diritti, senza attenzione alla dignità delle persone e dei popoli".

Nessun particolare allarme terrorismo, ma prevenzione sul rischio di emulazione. Potenziati i controlli su aeroporti e stazione, allerta sulle manifestazioni.

ni.mor.