L’allerta senza tregua Viaggio nella città rovente nel giorno da bollino rosso Assalto al pronto soccorso

di Pierfrancesco Curzi

Un phon rovente acceso sulla città: così Ancona e gli anconetani hanno vissuto il dramma del terzo giorno consecutivo di caldo afoso e insopportabile. Ecco il viaggio del Carlino in una città da bollino rosso che boccheggia: dagli ospedali al resto del territorio tra crisi e malori, ma senza colpi di calore. Forte preoccupazione per le persone più fragili, a partire dalle persone costrette a uscire di casa per le terapie di rito. Soltanto ieri la Croce Rossa di Ancona ha movimentato oltre 120 trasporti, ossia quelli necessari per portare e riportare a casa i 60 dializzati in ospedale per la terapia necessaria. Non un trasporto qualsiasi. Ogni milite della Cri, infatti, ricorda ad ognuno dei dializzati una sorta di vademecum per sopravvivere alle temperature elevate come quelle che da giorni stanno colpendo il capoluogo dorico: bere tanta acqua e tenere sempre con sé una borraccia, pasti leggeri, indossare cappelli e vestiti leggeri, uscire nelle ore più fresche e così via.

I soccorsi sanitari non sono mancati, ma il terzo giorno di afa e temperature capaci di sfiorare i 40 gradi hanno consigliato a molti, soprattutto le persone più a rischio, a non uscire di casa e seguire le poche, ma fondamentali regole. I pronto soccorso della città hanno registrato code e attese abbastanza importanti. In alcuni momenti del pomeriggio a Torrette i tempi di attesa sono stati superiori alle 7 ore, ma in fin dei conti è stata una giornata di lavoro nella norma per medici e infermieri del principale ospedale della regione, costretti sempre a turni massacranti. Per fortuna i nuovi spazi aumentati della sala d’attesa, l’aria condizionata non invasiva ma fondamentale per respirare e la possibilità di bere tanta acqua hanno evitato problemi ulteriori per le decine di persone che hanno avuto bisogno di cure: "Sono arrivati anche pazienti disidratati – spiega un operatore del pronto soccorso di Torrette – ma si tratta di persone anziane con altre patologie che non potevano essere accolte dal geriatrico Inrca e che il 118 ha portato qui". L’Inrca della Montagnola e il suo punto di primo intervento subito in apnea e costretti a limitare gli accessi. Chi non ha avuto bisogno delle cure ospedaliere e di soccorsi ha boccheggiato per tutta la giornata cercando sollievo dentro supermercati e centri commerciali dove poter respirare grazie all’aria condizionata. Temperature roventi al porto di Ancona dove le operazioni di imbarco sono state particolarmente complesse per i passeggeri. Alla biglietteria sotto il bypass famiglie e gruppi di turisti in partenza si sono distese a terra nelle aree parcheggio a caccia dell’ombra in attesa dell’arrivo del proprio traghetto. Tra una settimana lo scalo sarà sotto massimo impulso con tutte le navi per Grecia, Croazia e Albania in arrivo e in partenza per il primo week-end di massimo afflusso. Le farmacie, infine, che hanno dovuto effettuare visite ed esami, ecg e pressione in particolare, oltre alla necessità di fornire prodotti vitali per i più fragili. Da oggi al fine settimana Cerbero dovrebbe essere meno cattivo, ma l’allarme caldo resta. L’allarme rosso per Ancona resta anche oggi.