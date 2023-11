L’Allianz a Istanbul, sfida fra grandi. In palio il pass per i quarti di finale

Scontro al vertice con in palio primato in solitaria e ipoteca sul passaggio diretto ai quarti di finale di Champions League per l’Allianz Vero Volley Milano. La squadra del Consorzio, dopo essersi sbarazzata di Jedinstvo Stara Pazova e Volley Mulhouse Alsace, è volata in Turchia dove alle ore 17.30 italiane se la vedrà col VakifBank Istanbul. Le campionesse d’Europa in carica, a loro volta a punteggio pieno, puntano a diventare le prime a trionfare per tre volte di fila nella massima competizione continentale, che è però anche uno degli obiettivi stagionali di Paola Egonu e compagne. L’opposto veneto non sarà l’unico ex della serata, visto che anche Kara Bajema e Nika Daalderop l’anno scorso giocavano proprio in riva al Bosforo mentre Jordan Thompson ha fatto il percorso inverso e sarà il pericolo pubblico numero uno per la formazione capitanata da Alessia Orro. Proprio la palleggiatrice Azzurra ha parlato alla vigilia: "Dovremo mettere in campo tutti i nostri punti di forza e il lavoro fatto in palestra". Andrea Gussoni