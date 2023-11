L’Allianz continua il digiuno. A Latina un 3-0 che fa male

L’alibi perfetto si potrebbe trovare negli infortuni, eppure non basta solo quello per giustificare un inizio di stagione così da parte dell’Allianz Milano, ferma a quota un punto e sconfitta pure a Latina per 3 set a 0.

Merito di una Cisterna che gioca un match senza sbavature con Saitta e Ramon tra i migliori. I meneghini possono solo sperare di recuperare al più presto i titolari ma anche di trovare quel cuore e quel carattere che spesso nelle passate stagioni hanno permesso al club di uscire fuori da situazioni di difficoltà.

Come detto, di certo, non è un periodo particolarmente fortunato per i lombardi con l’infermeria piuttosto affollata. Dopo Paolo Porro, nell’ultimo allenamento di rifinitura si è fermato pure l’opposto croato Dirlic (per lui un problema alla caviglia). I lombardi sono quindi scesi in campo con la diagonale di riserva formata da Zonta e Reggers. Il belga, classe 2003 è al suo primo anno in Superlega e aveva già giocato qualche scambio alla prima contro Modena. I meneghini, nelle prime fasi del match, non riescono a togliersi un po’ di ruggine di dosso e si ritrovano subito in svantaggio. Kaziyski è ancora in affanno nel suo ritorno al ruolo di schiacciatore e manca la fase muro – difesa che invece funziona al meglio per i pontini.

Piazza, rischia Porro, solo per pochi minuti, quando è profondo rosso per 15 a 8. Nota di merito a un encomiabile Catania che a fa a dir poco gli straordinari. Cisterna vince il primo set senza faticare troppo. Nel secondo, Milano inizia un po’ meglio, ma si sente comunque l’assenza di Porro e manca completamente l’apporto del muro. Proprio al centro, Piazza cambia le carte in tavola inserendo Vitelli per un Piano spento. I padroni di casa, invece, trovano una ottima prestazione di Ramon. Gli ospiti appaino quasi demotivati e incapaci di dare una svolta all’incontro. Cisterna è ordinata gioca meglio e si aggiudica pure il secondo parziale. Coach Piazza si gioca la duttilità di Kaziyski e lo mette opposto con Ishikawa e Melgarejo in banda. I lombardi provano a reagire ma si ritrovano sempre sotto nel punteggio. Piazza che oltre a chiamare i time out non sa più che fare, rimette Porro e Reggers.

Grazie alla regia del ligure Milano risica qualcosa e lotta punto a punto. Rientra, poco dopo Zonta, visto che il palleggiatore azzurro non è ancora al top. La compagine lombarda cerca di fare del suo meglio, ma non è sufficiente. La squadra di Falasca vince set e partita. Ora, i meneghini dovranno essere bravi a superare questo momento e resettare tutto.

Domenica prossima, alle 18, arriva la Lube e i tre punti saranno più che preziosi che mai.

CISTERNA – ALLIANZ MILANO: 3- 0 (25 – 14; 25 – 15: 25 – 23).