L’Allianz di Piazza sfida Piacenza. La fiducia di Zonta:: "Saremo all’altezza"

L’Allianz Milano riparte dal punto conquistato dalla trasferta di Modena. Oggi, alle 16.30, per la prima tra le mura dell’Allianz Cloud, i meneghini di coach Piazza (nella foto) tenteranno di fare ancora meglio e vincere contro la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, guidata quest’anno, da Andrea Anastasi. Un avversario ostico, affrontato l’anno scorso ben cinque volte con cinque k.o: due in regular season e tre nei play off 3° posto. Cancellare quanto fatto in passato potrebbe essere l’arma in più per il club di Piazza ancora privo di Paolo Porro. Al suo posto Zonta, che al debutto in Superlega se l’è cavata egregiamente.

"Piacenza è una delle maggiori candidate a vincere il campionato - ha detto proprio il regista friulano - sono una squadra molto forte. È vero che abbiamo giocato due volte nella preseason con loro, e una volta abbiamo vinto, ma, nel sestetto, Anastasi non aveva tre giocatori del calibro di Romanò, Lucarelli e Scanferla".

I piacentini dovrebbero aver recuperato anche Leal e Caneschi, assenti nella vittoria su Padova, mentre Milano spera di vedere qualcosa in più da Dirlic, che poco prima dell’inizio del match verrà premiato come miglior attaccante della passata stagione (riconoscimento pure per Porro come miglior under 23).

Giuliana Lorenzo