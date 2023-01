"L’alluvione ci ha piegati ma con i saldi c’è ripresa"

I saldi a Senigallia sono partiti sotto una buona stella. I primi giorni hanno portato buonumore tra i negozianti dopo mesi di sofferenze post alluvione. Gli eventi alluvionali dello scorso settembre sono stati un colpo durissimo per i negozi della Spiaggia di Velluto, per le finanze ed il morale di artigiani, imprenditori e dipendenti, da anni impegnati a valorizzare il cuore di Senigallia. Dopo le spese natalizie dunque, ecco i saldi, una ghiotta occasione di rilancio per il commercio del centro storico. Focalizzando l’attenzione sui negozi di abbigliamento, ci sono molte aspettative intorno a questo primo lungo weekend del 2023. "E’ vero le aspettative sono alte, inoltre l’inizio dei saldi non è stato affatto negativo - dice Tiziana Tarsi di Loft 88, centralissima attività di Corso II Giugno -. Sono richiesti soprattutto capi d’abbigliamento abbastanza costosi che difficilmente si trovano in saldo. Il giorno dell’Epifania è stato sostanzialmente tranquillo, tanto passeggio e molti turisti o quantomeno non solo senigalliesi".

Non si discosta di molto il pensiero della signora Catiuscia Seri di Rinascimento: "I saldi sono appena iniziati ed abbiamo ricevuto un buon riscontro, tanto passeggio, voglia di cambiare e soprattutto un considerevole numero di turisti. Ci auguriamo di continuare così per tutto il weekend e per le prossime due settimane visto che i nostri saldi si concentrano nella prima metà di gennaio prima di dare il via alla stagione delle cerimonie".

Queste affermazioni testimoniano il buon avvio della scontistica, ma lasciano intendere anche un altro dato per nulla secondario: Senigallia è stata una meta turistica ambita durante le feste natalizie nonostante le scorie della catastrofe causata dall’esondazione del Misa.

"E’ stato un dicembre molto positivo, per fortuna i saldi stanno confermando questo trend - ribadisce Simone Tognetti di Mbc Senigallia, un punto di riferimento dell’abbigliamento giovanile -. Meglio il punto vendita di Corso II Giugno, rispetto a quello di piazza Simoncelli, tuttavia siamo soddisfatti. Il post alluvione è stato catastrofico, fino a dicembre molti senigalliesi avevano altre priorità ed altre spese".

Oggi può sorridere anche chi non fa parte del vasto mondo dell’abbigliamento ma, come altri commercianti, ha subito ingenti danni a causa dell’alluvione.

"Dopo mesi piuttosto difficili, ricordo che siamo rimasti chiusi per diversi giorni in seguito all’alluvione, possiamo essere soddisfatti - conclude Monica Profili de L’Erbolario -. Speriamo che le cose vadano meglio, ci stiamo riprendendo dopo tanta fatica".

Nicolò Scocchera