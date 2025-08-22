"L’alluvione non va in ferie: i soldi?"

I soldi ci sono, ma pure le lungaggini e ristori per i danni dell’alluvione del settembre scorso non sono ancora arrivati nelle tasche delle aziende e dei privati della Valmusone che hanno perso migliaia di euro.

Per il Comune di Osimo ad esempio sono a disposizione 437mila euro per le aziende e 200mila per i privati; a Castelfidardo è stata riconosciuta una somma complessiva di 207mila e 195 euro, ripartita fra i sei privati e le nove imprese che hanno subito danni. Per Offagna previsti 130mila e 642 euro.

Il coordinatore del comitato Alluvione Marche Andrea Pesaresi è preoccupato: "Siamo ben consapevoli che il mese di agosto include festività e periodi di ferie, tuttavia ci siamo raccomandati con tutte le amministrazioni comunali – nessuna esclusa – affinché il lavoro relativo ai ristori non subisse rallentamenti. Ad oggi però ci risulta che nessun cittadino o impresa abbia ancora ricevuto un solo bonifico, e che in molti casi non siano ancora state inviate nemmeno le pec o le raccomandate per la richiesta della documentazione necessaria. Ci vengono segnalate situazioni di gravissima difficoltà, soprattutto da parte di imprese che non possono permettersi di aspettare nemmeno un giorno in più. Questo ritardo rischia di compromettere in modo irreversibile la sopravvivenza di molte attività produttive già duramente provate. Pertanto rivolgiamo un appello urgente a tutte le amministrazioni comunali coinvolte, affinché accelerino con la massima urgenza l’iter amministrativo e provvedano immediatamente all’erogazione dei bonifici dovuti".

In alcuni casi la rabbia si è quasi tramutata in amarezza. "Sono passati undici mesi dall’alluvione, ci è stato comunicato che sono arrivati i ristori per la prima emergenza, ma come sempre la verità sta nel mezzo – spiega Claudio Moglie del vivaio di Osimo Stazione –. I soldi sono arrivati ai comuni il 15 luglio, ma ad esempio il comune di Osimo ha impiegato venti giorni per mandare una pec per l’autocertificazione da compilare, e impiegherà altri trenta giorni, salvo imprevisti, per fare il bonifico. L’ufficio preposto, tra ferie e lungaggini, non ha ancora messo mano alle pratiche. Nel frattempo il mio vivaio che produceva prato pronto è ancora fermo. Oltre alla coltura andata sott’acqua, quest’anno non riuscirò a fare la semina autunnale per mancanza di risorse finanziarie. Ringrazio tutti coloro che dopo le promesse di aiuto non hanno dato seguito ai fatti – conclude Moglie al culmine dell’amarezza, ormai deciso ad abbassare la serranda definitivamente –. Sicuramente senza produzione è inevitabile la chiusura".

Silvia Santini