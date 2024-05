L’altra "carta". Il Comune si gioca pure il San Martino: "Sì al multipiano"

Parcheggio San Martino, mission possible. Dal ‘no’ categorico a un sì praticamente ormai pieno, l’amministrazione comunale attende soltanto i dettagli dello studio commissionato ai progettisti del contenitore attiguo all’uscita dell’omonima galleria. L’obiettivo, che sembra adesso tranquillamente alla portata, era quello di ridurre l’impatto economico garantendo la possibilitò di rientrare con l’investimento grazie agli incassi della sosta in un tempo che fosse biblico. L’unica soluzione possibile era quella di rivedere il progetto e tagliare sensibilmente il budget, possibilmente della metà, dai circa 6 milioni di euro (Iva inclusa) del piano originario, ai 3 e poco più della rivisitazione ingegneristica. Il sindaco aveva dato mandato di operare in tal senso a Giorgio Luzi, il direttore generale di Ancona Servizi, la multiutility totalmente partecipata dal Comune: "Il risultato, per ora preliminare, di questo studio commissionato ai professionisti sembra andare molto bene e dunque a queste condizioni il San Martino si può fare _ spiega Daniele Silvetti al Carlino _. Chiaro, ci saranno delle modifiche importanti al piano inizialmente approvato (scelto tra le proposte che avevano aderito al Concorso di Idee alcuni anni fa, un percorso favorito dalla vecchia amministrazione comunale, ndr.). Penso soprattutto alla struttura che non prevederebbe più un interramento di due piani, sia per la questione dei costi che per motivi di sicurezza, ma l’aggiunta di un piano in più. Stando a un calcolo fatto dai tecnici, col nuovo progetto il parcheggio andrebbe a perdere pochissimi posti auto rispetto a prima, circa 8 mi pare, garantendo quindi un’offerta adeguata a fronte di costi dimezzati. Il nuovo San Martino sarà utile per la sosta produttiva, ma anche e soprattutto per i residenti, per questo si sta studiando la formula per garantire spazi privilegiati a chi risiede nella zona, in particolare nella fascia 20-8". Dunque una serie di dietrofront e ritorni di fiamma, adesso la strada per realizzare il contenitore per la sosta in centro sembra indirizzata in maniera definitiva. Al momento restano da stabilire i costi esatti e soprattutto i tempi, dall’inizio dei lavori alla consegna.