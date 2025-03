L’altra segnalazione. E a Falconara eccoli alla panchina dell’amore

E mentre il capoluogo assisteva alle avventure della coppia di ungulati a spasso per il centro, "da buona vicina" di casa Falconara si mostrava solidale registrando la presenza di cinghiali in via La Costa. Un numero non meglio specificato, ma c’erano. Avete presente quando, proprio in questi giorni sul Carlino, abbiamo raccontato del gregge di pecore in transumanza scortate dalla pattuglia della Polizia locale? Ecco. La zona dove sono stati avvistati i cinghiali è grosso modo la stessa. Ed ovvero, quella prossima all’aperta campagna. Ma quella segnalazione dalla serata di giovedì non rappresenta un caso sporadico nel territorio falconarese, anzi. Nel weekend scorso un tris di animali selvatici era stato sorpreso in via VIII Marzo, Falconara Alta, a due passi dalla panchina dell’amore, mentre è sbucato dalla macchia di vegetazione, filmato da un cittadino che si trovava invece a spasso con i suoi cani. Almeno tre cinghiali, ma sono stati percepiti dei rumori che suggerivano la presenza di una delegazione potenzialmente più nutrita. Insomma, sono ormai arrivati dappertutto.